歐國盃｜德國2球淨勝丹麥晉級八強　惡劣天氣一度令賽事暫停

歐洲國家盃週日（30日）上演16強第二場賽事，主辦國德國在多蒙特（Dortmund）迎戰丹麥一度因為惡劣天氣而暫停。德國憑下半場的兩個入球氣走丹麥，成功打入八強，之後將會對西班牙或格魯吉亞的勝方。



主隊在3分鐘一度由尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck）近門頂入，但VAR指隊長根度簡（Ilkay Gundogan）妨礙丹麥門將卡斯柏舒米高（Kasper Schmeichel）出迎，因此裁定入球無效。

到了上半場中段，球場附近的天氣變得惡劣，除了雷雨交加，亦出現冰雹，球證決定暫停比賽20分鐘。

歐國盃16強：德國對丹麥的賽事在上半場因為惡劣天氣而暫停。（Reuters）

德國對丹麥的賽事舉行期間，一度因為惡劣天氣而暫停，多蒙特球場出現「水簾洞」情況，但無阻兩名丹麥球迷自得其樂。（Reuters）

比賽再開後，丹麥成功守住德國的高空轟炸攻勢，更差點由凱倫（Rasmus Hojlund）在臨完半場前偷襲得手，惟他的近射被門將紐亞（Manuel Neuer）擋出，雙方半場互無紀錄。

德國門將紐亞擋出凱倫的近射，半場與丹麥互無紀錄。（Reuters）

丹麥在下半場2分鐘由佐基姆安達臣（Joachim Andersen）「執雞」射入，不過VAR指湯馬士迪蘭尼（Thomas Delaney）些微越位在先，令他不但食「詐糊」，之後亦因為在禁區內犯手球被罰十二碼。夏維斯（Kai Havertz）操刀射入，為主隊領先。

丹麥後衛佐基姆安達臣（2號）曾「執雞」入波，但因為湯馬士迪蘭尼（8號）越位在先而食詐糊。（REUTERS）

德國在68分鐘將優勢擴大至第二球，今屆表現活躍的穆斯亞拿（Jamal Musiala）接應直線傳送，半單刀情況下射入。

到了補時階段，後備入替的科利安華迪斯（Florian Wirtz）曾扭過卡斯柏舒米高射入空門，但VAR證實他越位。夏維斯在另一次攻勢的起腳亦被今仗有多次撲救的卡斯柏舒米高救出，最終德國仍以兩球擊敗丹麥出線八強。