歐國盃｜英軍主帥修夫基成Deepfake受害者　偽造片段吸百萬瀏覽

英格蘭周日深夜將會在16強對斯洛伐克，爭取打入8強，若然成功，就會是英軍在歐國盃史上首次連續兩屆打入淘汰賽8強。

賽前，領隊修夫基多段在網上廣傳的Deepfake（深度偽造）片段在網上廣傳，片中的他有不少奇怪言論；而本尊也在賽前直接反擊外界批評。



修夫基的Deepfake片段多是以他在記招上發言的影片「加工」，以人工智能聲音蓋過原本的言辭、再改變其說話口形，英國BBC指，有關片段在社交媒體包括Instagram和Tiktok上廣傳，瀏覽量數以百萬計，而從留言分析，有網民信以為真。

不過，除了片段上的蛛絲螞跡，偽造片段裏的「修夫基」言論奇特，包括說：「為了領隊的表現向國家道歉」，也批評許多球員，另外也有包括「我們需要佐敦軒達臣」等言論。

網上流傳不少修夫基「發言」的偽造片段。（Getty Images）

BBC稱，在德國當地訪問過一些看過片段的英格蘭球迷，大多認為影片有趣，無傷大雅，指這僅是「典型英式幽默」，也有人認為修夫基根本不會看社交媒體，所以片段出現也無所謂，另外有球迷指出其實除了修夫基之外，過往其他足球人物如高普、哥迪奧拿、阿迪達等都有過Deepfake訪問片段出現。

不過英格蘭足總明言這類偽造片段是「有害內容」，明言每當發現這些影片，便會要求有關平台將影片下架。BBC指，在與Tiktok就數段影片聯絡後不久，有關片段已消失。英國不少名人政客都曾受Deepfake所害，倫敦市長簡世德去年在停戰日時，便有人偽造他發表誹謗言論的影片，幾乎釀成大規模抗議。

英格蘭將會在16強鬥斯洛伐克。（Getty Images）

修夫基在今屆歐國盃領軍的表現一直飽受批評，事實上，他真人的發言也常惹來球迷不滿，也因為Deepfake影片的流行，不少球迷都會在有關他發言的報道下留言打趣道：「我真希望這是Deepfake啊」！

英格蘭對斯洛伐克前，修夫基如常出席記招，被問道對於球迷評價有什麼看法時，他回應道：「那無關重要，最重要的是大家對球隊的支持……也許球隊的表現，距離理想只差5%，所以就要很小心，不要嘗試把一切推倒重來，否則會失去一些已做得夠好的部份、也令進度無法延續，球員之間的默契和信任，也是要這樣培養的，所以我們需要無視外界的意見。」