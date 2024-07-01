歐國盃球評︱比寧咸倒掛補時救國　英格蘭加時反勝斯洛伐克仍悲哀

歐洲國家盃（歐國盃）16強奪標熱門之一的英格蘭面對牌面不強的斯洛伐克，延續令人失望表現，全場大部分時間落後，補時4分鐘他們仍落後0：1，沒有中目標埋門。正當看似無可避免「陪同」上屆冠軍意大利16強出局，接近全場隱形的比寧咸一記倒掛金勾為英軍扳平，當時距離6分鐘的補時只剩下最後1分鐘。

加時1分鐘隊長哈利卡尼的入球，領英格蘭2：1反勝。又一次以欠缺說服力的表現晉級，主帥修夫基到底是好彩還是神機妙算，球迷的眼睛是雪亮的，就算置身8強，英格蘭如維持如此水平，面對踢法機動的瑞士，隨時步意大利後塵。



比寧咸把英格蘭從死亡邊緣中拯救回來。（Getty Images）

英格蘭94分鐘仍落後0：1，射門未中目標

論牌面，英格蘭當然遠勝斯洛伐克，一班英倫球星之間今場依然毫無火花，25分鐘還被斯洛伐克先開紀錄，前鋒艾雲舒蘭斯（Ivan Schranz）禁區入楔接應快射得手，斯洛伐克意外領先1：0。

此時英格蘭才如夢初醒，他們攻勢不少，卻沒有一球能命中目標，半場依然落後一球。下半場攻勢總算有改善，51分鐘科頓門前射入，又因越位在先被推翻，之後卡尼（Harry Kane）近門頂斜，迪格蘭賴斯中距離勁射中柱，英軍一直找不到破門之法。神奇的是，主帥修夫基遲遲未作調動，直到66分鐘捷比亞傷出，才換入高爾彭馬，並將翼鋒沙卡變作左閘，下一次換人等到84分鐘，以翼鋒艾斯入替中場小將高比馬恩奴。

比賽戰情一路是英格蘭主攻，斯洛伐克的反擊亦有一定威力。法定90分鐘比賽時間完結，英軍仍落後0：1，補時6分鐘，修夫基等到補時4分鐘才作出今場第三個調動，以高大中鋒艾雲東尼入替科頓，當時英格蘭仍未有一次中目標射門。

修夫基足足等到94分鐘才換入艾雲東尼。（Getty Images）

修夫基絕望一博還是神機妙算？

意想不到的是，一路破門乏力英格蘭，1分鐘後由獲加在右路擲出的界外球，由中堅馬克古希禁區接應頭槌跣後，比寧咸即施一記倒掛金勾，表現神勇的斯洛伐克門將杜巴夫卡只能目送皮球入網。比寧咸今仗再次接近全場「失蹤」，臨完場前卻將身處出局邊緣的英格蘭救回來，比賽1：1完場，需要加時。

補時末段扳平的英格蘭士氣正盛，加時1分鐘趁罰球機會，高爾彭馬處理傳入禁區，被半解圍後，英格蘭另一後備上陣球員艾思窩利傳予東尼，這位高大中鋒頭槌二傳給門前的卡尼輕鬆頂入，英格蘭就憑着補時末段到加時開始的3分鐘內連入兩球，戲劇性地從落後、扳平、繼而反勝，出局變出線。

修夫基換人換得超級遲，東尼94分鐘才上陣，明顯是已無計可施的孤注一擲，2分鐘時間，他還可以做什麼？有趣的是，東尼上陣後憑身材優勢令英格蘭前線活力和衝擊力大增，而加時所入一球，正是三名後備球員彭馬、艾思和東尼合力搭建而來，難道是我們誤會了修夫基，他其實是神機妙算？

由補時到加時，英格蘭3分鐘內連入兩球，出局變出線。（Getty Images）

補時4分鐘才換人 反映主帥無能

講吓笑而已，艾雲東尼入替後超級有效，正正反映修夫基的無能。英格蘭分組賽表現差勁，早有評論建議英軍以卡尼拍東尼打雙箭頭加強攻力，尤其首仗已全取3分，之後兩仗對手均不強，篤定出線後為何不及早為淘汰賽作變陣準備？保守的修夫基當然沒有這樣做，連和兩仗後全靠對手才能避過荷蘭，面對實力較弱的斯洛伐克。

就算如此，英格蘭依然幾乎出局，如非比寧咸及時靈光一閃，他們的歐國盃之旅已經完結。一早換入東尼，甚至以他踢正選，英格蘭根本不用贏得如此狼狽。

幸運之神對瑞士或沒有用

如果要數修夫基任內最大特點，就是常常獲得運氣加持，2018世界盃英格蘭籤運奇佳，兩負比利時之下仍讓國民驚喜地獲得第四名；今屆歐國盃再獲幸運之神眷顧——分組對手弱，淘汰賽走線靠對手才避過荷蘭，16強只是遇上斯洛伐克，繼而在出局邊緣獲比寧咸一次個人表演「死裏逃生」。

不過幸運不是次次有用，2020歐國盃算是他領軍下整體表現最好的一次大賽，相信已不用重提他在決賽的差勁指揮，未能把握早段領先良機，終放生意大利捧盃。修夫基平白浪費英格蘭一班球星，8強對手是16強技術擊倒意大利的瑞士，他們整體合作強，球員間默契又好，英格蘭如再不及時踢出應有水準，下場只會跟意大利一樣。當然，修夫基麾下的英格蘭，作戰水準和風格很一致，今屆每一場都是踢得如此差勁，實在看不到他們有突飛猛進的理由。