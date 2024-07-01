歐國盃｜英格蘭死球戰術早有預備　後備奇兵合力造就哈利卡尼奠勝

英格蘭在歐國盃十六強加時以2：1反勝斯洛伐克晉級，英格蘭在下半場補時5分鐘先由祖迪比寧咸追平，到加時一開波就由哈利卡尼（Harry Kane）頭槌建功，攻入奠定勝局的重要入球。「老大哥」卡尼賽後大讚比寧咸在關鍵時刻挺身而出，證明了自己的能力，並講到球隊有練過長距離界外球，一切都早有準備。



哈利卡尼頭槌建功，為英格蘭在加時領先2：1。（Getty Images）

英格蘭的兩個入球皆來自死球，比寧咸在補時的追平入波來自界外球，至於卡尼在加時1分鐘的入球則來自罰球。加時開波不久，英格蘭在前場右路博得罰球，由後備入替的高爾彭馬處理，斬入禁區，斯洛伐克門將杜巴夫卡手槌打出，另一位後備兵伊比爾治伊斯遠射「撻Q」，在下半場補時4分鐘才入場的艾雲東尼加一頭頂向門前，最後由隊長哈利卡尼頂入，為英格蘭領先2：1。

30歲的卡尼賽後說：「這是來自小伙子們及所有人的渴望及態度。」

卡尼近5場歐國盃淘汰賽攻入5球，成歐國盃史上最多淘汰賽入球的球員之一，並肩法國的基沙文。卡尼目前是英格蘭歐國盃入球第二多的球員，以6球落後7球的舒利亞。卡尼亦成為首位在多於一屆歐國盃淘汰賽取得入球的英格蘭球員。此外，包括世界盃，卡尼近7場大賽淘汰賽攻入7球。

效力拜仁慕尼黑的卡尼說：「我知道家鄉的球迷一定很享受，這是一場難忘的勝利！」卡尼在加時的入球是英格蘭全場第二個中目標埋門。

對於比寧咸在補時5分鐘的追平入球，卡尼說：「我認為這是我們國家隊歷史上最精彩的入球之一。」

「他是一位多麼優秀的球員，他為球隊努力付出。過去幾日，有很多關於他的討論，但他已經展現自己的能力。」

「在重要的時刻，他挺身而出，這正是我們所需的。」

「那一刻看起來很困難，但你都要繼續前進。過去一星期，我們在很多細節方面下苦功。幾日前，我們試過長距離界外球。」

「我們說『我們或者需要的，要為所有情況做好準備』，跟住祖迪（比寧咸）做了他的工作。這是個多麼令人難以置信的入球！這個入球令我們不致於被淘汰。」英格蘭過去10場歐國盃淘汰賽，有7次要踢到加時。

今場有次中柱射門的防中迪格蘭賴斯（Declan Rice）賽後說：「難以形容為英格蘭上陣的感受。來到歐國盃十六強，抬頭看鐘，你或會想『我們應該要回家了』。有些球員之間互相說『我們還有1分鐘』，我們的內心都充分滿鬥志及團結。我們這一晚團結一致，要用盡所有方法去保護這位領隊。繼續前進，繼續戰鬥，很榮幸是其中一員。」