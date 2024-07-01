歐國盃｜修夫基賽前心思部署締反勝　自爆險換走兩入球功臣

英格蘭與斯洛伐克爭奪歐國盃8強席位，落後至補時4分鐘才由祖迪比寧咸一記神來之筆，倒掛追平，其後哈利卡尼在加時上半場頭槌奠勝，英軍飽吃驚風散過關。英格蘭主帥修夫基（Gareth Southgate）賽後依然信心十足，堅稱「從沒想過今晚出局」，更表示賽前一部署為今場備戰。



歐國盃球評︱比寧咸倒掛補時救國 英格蘭加時反勝斯洛伐克仍悲哀 歐國盃｜比寧咸倒掛金勾為英格蘭延續冠軍夢 「離出局只差30秒」

縱然英格蘭在歐洲國家盃淘汰賽避開西班牙﹑德國等強敵，但面對斯洛伐克都是硬仗一場。英軍在上半場落後，餘下時間積極搶攻，惟每次攻門未曾中目標，直至補時階段，祖迪比寧咸（Jude Bellingham）一次倒掛破網，全場第一次中目標埋門即轉化為入球。加時僅51秒，哈利卡尼門前頭槌建功，結果英軍以2：1反勝斯洛伐克，驚險晉級，將與瑞士爭入4強。

祖迪比寧咸在94分鐘34秒倒掛破網。（路透社）

「好奇怪，我從來都沒有想過我們今晚就會出局。」英格蘭主帥修夫基堅稱，「即使是（基爾獲加）界外球都有仍然有機會」，就算在出局邊緣，修夫基仍然保持信念。這名英軍主帥坦言中場受壓是多年的問題，但球隊的堅持一直堅持至最後，終於找到機會破門。

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