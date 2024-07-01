歐國盃｜英格蘭贏斯洛伐克無名英雄　沙卡任勞任怨一戰踢三位置

英格蘭在歐國盃十六強加時以2：1反勝斯洛伐克，翼鋒布卡約沙卡（Bukayo Saka）可說是無名英雄，願意為團隊犧牲。他在阿仙奴及英格蘭都是正選右翼，但當球隊沒有左閘用的時候，他願意串演這個位置，到球隊在加時需要變陣防守時，他則轉任右翼衛。一場比賽踢足120分鐘，踢了3個位置。儘管布卡約沙卡賽前明言不希望踢左閘，但在領隊修夫基指示下，他還是任勞任怨。



在修夫基的指示下，沙卡下半場中段轉踢左閘，到加時再轉踢右翼衛。（Getty Images）

英格蘭今屆歐國盃陷左閘荒，首席左閘勞基梳爾未完全傷癒復出，一直要由踢慣右閘的捷比亞客串。前英格蘭名將伊恩胡禮建議，英格蘭可以考慮用布卡約沙卡踢左閘。對於這個建議，沙卡早兩日有回應：「我喜歡伊恩胡禮，他一直對我有正面的評價，但我不認為我去踢左閘是個解決方案。說到底，我們可以討論，但最後決定在修夫基手上，我們會信任修夫基的選擇。」

今仗英格蘭對斯洛伐克，早段落後0：1。在66分鐘，英格蘭以高爾彭馬入替受傷的左閘捷比亞，這位車路士球員登場踢右翼，而原本踢右翼的布卡約沙卡則被安排踢左閘。及後英格蘭補時追平，比賽進入加時。

當高爾彭馬入場後，沙卡轉踢左閘。（ESPN）

英格蘭在加時領先2：1後轉為守勢，改踢三中堅，由布卡約沙卡又換位，擔任右翼衛，而伊比爾治伊斯則任左翼衛。最終，英格蘭守住2：1勝局完場，晉級八強鬥瑞士。

對於要布卡約沙卡客串左閘，修夫基賽後說：「我們都覺得布卡約踢左閘可以帶給我們額外的進攻力量。這是一個理想的選擇。我不得不說，球員這一晚展現出勇氣。」沙卡今仗4次成功突破，為兩隊今場成功突破次數最多的球員。