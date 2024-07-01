中國女排巴黎奧運球員名單分析　主攻副攻強橫　二傳接應被質疑

中國女排在6月29日宣布奧運13人大軍名單，以老帶新，8名成員有奧運經驗，其中5人更將會第三次征戰奧運，包括隊長朱婷。《中國中央電視台》女排專項記者楊嶺認為，中國女排這套陣容是今個奧運周期中最齊整及合理的，而主要看點則是李盈瑩的拍檔。引起較多網民爭議的位置是接應及二傳，有人質疑鄭益昕及丁霞不應入選，亦有人為落選的許曉婷抱不平。



中國女排朱婷將第三次出戰奧運。（資料圖片）

中國女排13人奧運名單：

主攻：李盈瑩、朱婷、張常寧、吳夢潔

副攻：袁心玥、王媛媛、高意

二傳：刁琳宇、丁霞

接應：龔翔宇、鄭益昕

自由人：王夢潔

替補：莊宇珊



李盈瑩是中國女排的主力主攻。（Getty Images）

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中國女排選了4位主攻，包括第三次征戰奧運的朱婷及張常寧，大熟大勇的李盈瑩，以及在今個奧運周期上位的吳夢潔。中國女排的副攻亦很強，有袁心玥及王媛媛，而高意就作出後備。在接應，龔翔宇仍值得信賴，另外選了鄭益昕。二傳方面，中國女排續召34歲老將丁霞，而刁琳宇亦已經30歲。中國女排自由人只選了王夢潔。奧運名單其實是「12+1」，替補的主攻莊宇珊基本上難有機會補上，除非12人中有人因傷病或特殊原因退隊。

中國女排早前參加世界女排聯賽香港站。（夏家朗攝）

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《央視》女排專項記者楊嶺點評陣容，認為老、中、青結合，他說：「整體來說，這套陣容是本周期目前最齊整，也是相對最為合理的一套搭配。」楊嶺表示最有看點的是主攻線，人才濟濟，李盈瑩配搭不同的主攻會有不同效果。

《央視》女排專項記者楊嶺點評中國女排陣容。（微博片段截圖）

他說：「如果選擇吳夢潔那麼中國女排追求的是進攻與得分，如果選擇張常寧可能是要強化保障、注重關鍵時刻的經驗，當然如果是盈瑩加朱婷那麼無疑令人激動，對手的攔防將更加難以兼顧，所以中國女排上限提升了，不同搭配有不同的效果。」

21歲的吳夢潔是中國女排今屆奧運名單中最年輕的球員。（Getty Images）

楊嶺認為中國女排的副攻線最穩健，讚賞袁心玥及王媛媛的快攻戰術已經成為中國女排的招牌。他沒有再分析其他位置。

第三次參加奧運：朱婷、張常寧、袁心玥、丁霞、龔翔宇

第二次參加奧運：李盈瑩、王媛媛、王夢潔

首次參加奧運：吳夢潔、高意、刁琳宇、鄭益昕、莊宇珊



中國女排將出戰巴黎奧運。（Getty Images）

據《網易》及《搜狐》等媒體報道，這套中國女排奧運陣容引起內地網民議論，例如質疑後備接應鄭益昕，認為她改打接應後效果一般，與刁琳宇、丁霞的配合都不理想。

二傳的丁霞被網民認為年紀太大，傷病頻繁，表現下滑，而且陣中已有不少經驗豐富的老將，她將會成為中國女排史上年紀最大的奧運選手。二傳許曉婷落選令不少網民惋惜，認為她的傳球技術不遜於其他老將，會是下個奧運周期的中國女排主力。

王夢潔是唯一入選的自由人。（Getty Images）

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