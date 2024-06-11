世界女排聯賽香港站HOY TV免費直播　77台睇中國女排　附直播連結

撰文：威廉神
出版：更新：

FIVB世界女排聯賽香港站由6月11日至16日舉行，由HOY國際財經台 76台及HOY TV 77台免費直播，其中4場中國女排的比賽皆是晚上8時30分開賽，均由HOY TV 77台直播。中國女排會在6月11日晚先對保加利亞，休息兩日後到6月14日一連三晚登場，先後對德國、土耳其及波蘭。

了解中國女排備戰狀況：朱婷領中國爭奧運資格　主教練：每分都重要

世界女排聯賽香港站門票4.30發售　一文睇清詳情+票價+購票方法

中國女排主將朱婷。（Getty Images）

76台直播連結：https://hoy.tv/live?channel_no=76

77台直播連結：https://hoy.tv/live?channel_no=77

世界女排聯賽香港站電視直播賽程表：

11/06（星期二）

【76台】下午5時　德國vs多明尼加共和國

【77台】晚上8時30分　中國vs保加利亞

12/06（星期三）

【76台】下午5時　土耳其vs泰國

【77台】晚上8時30分　巴西vs波蘭

13/06（星期四）

【76台】下午5時　德國vs巴西

【77台】晚上8時30分　多明尼加共和國vs土耳其

14/06（星期五）

【76台】下午5時　多明尼加共和國vs波蘭

【77台】晚上8時30分　中國vs德國

15/06（星期六）

【76台】下午5時　波蘭vs泰國

【77台】晚上8時30分　中國vs土耳其

16/06（星期日）

【76台】下午5時　土耳其vs巴西

【77台】晚上8時30分　中國vs波蘭

世界女排聯賽香港站｜朱婷領中國爭奧運資格　主教練：每分都重要端午節｜3日連假高鐵西九站現人潮 有旅客專程看世界女排賽世界女排聯賽澳門站｜中國不敵意大利　朱婷坐冷板全場僅發一球世界女排聯賽獲「M」品牌　吳守基：提升港國際體育盛事之都地位世界女排聯賽澳門站｜中國反勝荷蘭　朱婷復出末段入替僅發一球人氣視后機場偶遇中國女排隊即變迷妹　素顏合照一舉動勁可愛世界女排聯賽澳門站門票5.6發售　睇中國女排票價與香港站相若世界女排聯賽香港站門票4.30發售　一文睇清詳情+票價+購票方法
中國女排
世界女排聯賽
排球
HOY TV