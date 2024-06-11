世界女排聯賽香港站HOY TV免費直播 77台睇中國女排 附直播連結
撰文：威廉神
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FIVB世界女排聯賽香港站由6月11日至16日舉行，由HOY國際財經台 76台及HOY TV 77台免費直播，其中4場中國女排的比賽皆是晚上8時30分開賽，均由HOY TV 77台直播。中國女排會在6月11日晚先對保加利亞，休息兩日後到6月14日一連三晚登場，先後對德國、土耳其及波蘭。
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76台直播連結：https://hoy.tv/live?channel_no=76
77台直播連結：https://hoy.tv/live?channel_no=77
世界女排聯賽香港站電視直播賽程表：
11/06（星期二）
【76台】下午5時 德國vs多明尼加共和國
【77台】晚上8時30分 中國vs保加利亞
12/06（星期三）
【76台】下午5時 土耳其vs泰國
【77台】晚上8時30分 巴西vs波蘭
13/06（星期四）
【76台】下午5時 德國vs巴西
【77台】晚上8時30分 多明尼加共和國vs土耳其
14/06（星期五）
【76台】下午5時 多明尼加共和國vs波蘭
【77台】晚上8時30分 中國vs德國
15/06（星期六）
【76台】下午5時 波蘭vs泰國
【77台】晚上8時30分 中國vs土耳其
16/06（星期日）
【76台】下午5時 土耳其vs巴西
【77台】晚上8時30分 中國vs波蘭