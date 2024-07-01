田徑｜吳艷妮跑出今季亞洲最快時間奪冠　賽後採訪小意外顯真性情

周日（30日）中國全國田徑冠軍賽女子100米欄，吳艷妮跑出個人最佳成績，以12.74秒力壓林雨薇及夏思凝等好手奪冠，更創下今季亞洲最佳成績，回擊外界質疑。



吳艷妮一直是內地田徑界話題人物，她外貌標緻，卻被批評個性過度張揚，去年亞運會也因偷步事件成績遭取消，遭批評時明明不是冠軍，行為卻比冠軍更搶眼。不過她依然我行我素，未有理會網民批評，踏入2024年，這名26歲運動員屢創佳績，亦獲巴黎奧運入場券。

吳艷妮跑出個人最佳成績，力壓數名勁敵奪冠。（微博圖片）

今次全國田徑冠軍賽，集合中國多名女子跨欄好手，也是吳艷妮、林雨薇及夏思凝這三名最受矚目的「跨欄女神」，在2024年首次同場較量。賽前熱身時，吳艷妮一如以往地做出不少動作「作法」，夏思凝在旁邊的表情隨即成為網絡熱話。

吳艷妮習慣賽前「作法」，夏思凝在旁邊的表情成為網絡熱話。（微博圖片）

一起步，吳艷妮稍微落後，不過在第三個欄後逐漸加速，並迅速確立優勢，最終力壓勁敵林雨薇，以12.74秒的個人最佳成績奪冠；亞運金牌林雨薇以13秒排在第2，夏思凝則跑出13.38秒，排在第4。

賽後受訪時，吳艷妮卻遇上莫大「危機」，當時她因有汗水流入眼睛，問記者借來紙巾後，卻不慎將假睫毛抹甩，讓這名「貪靚」的跨欄冠軍立刻露出尷尬笑容並掩着眼睛，不過今次她卻獲網民大讚反應可愛及真實。

吳艷妮貫徹「貪靚」作風。（微博影片截圖）

吳艷妮笑稱今次成績讓她獲得自信，「（今天是）最漂亮的吳艷妮，賽場上最颯最酷最有自信的吳艷妮，所以說我今天沒有讓大家失望。我也希望，今後無論吳艷妮輸還是贏，大家都一直支持我，支持中國田徑。」

之前因張揚行為屢受批評及諷刺時，她曾被網民稱為網紅運動員，當時吳艷妮便表示不接受這個稱呼：「我是實力運動員，有些人是靠網絡去掙錢吃飯的，所以才叫做網紅。我靠自己的硬實力去吃飯。沒有網絡這個東西，我也可以拿全國冠軍，可以在亞洲排前兩名。」

吳艷妮今次奪冠極具說服力，可謂以實力回擊外界質疑。（微博圖片）

今次跑出12.74秒，也讓她以0.01秒之差力壓日本的福部真子，造出今季亞洲第一的時間，吳艷妮可謂「用成績說話」，以行動證明自己是實力運動員，也讓那些一直批評她「只會搶鏡頭、拿不到冠軍」的網民閉嘴。

吳艷妮最後表示：「中國田徑目前一直在向世界舞台靠攏，希望大家多給我們運動員點時間，不要對我們運動員太苛刻。」