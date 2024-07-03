歐國盃｜土耳其洞悉奧地利弱點致勝　門將「賓士上身」神救保晉級

奧地利及土耳其棋逢敵手，最終由土耳其憑死球進攻加上鐵血防守，以2：1淘汰奧地利，打入歐國盃八強。

奧地利由德國「逼搶教父」蘭歷克領軍，分組賽表現可人，今仗十六強的跑動距離、控球比率及射門皆在土耳其之上，下半場攻勢尤其猛烈。然而，土耳其教練團發現奧地利的弱點，憑兩次角球攻勢，由中堅美列迪美羅成為奇兵，梅開二度。完場前，奧地利有記近門5碼頭槌攻門，但那一刻土耳其門將梅特古洛克如賓士上身，飛身神救，為土耳其保住勝局晉級，將會在八強對荷蘭。



美列迪美羅57秒把握門前混戰射入，為土耳其開紀錄。（Getty Images）

26歲的土耳其中堅美列迪美羅（Merih Demiral）成為今仗的關鍵人物，獨取兩球，協助球隊晉級。他的第一個入球在57秒出現，為歐國盃淘汰賽史上最快入球，艾達古拿（Arda Güler）開出角球，門前混亂，美列迪美羅趁機射入。第二個入球就在59分鐘，同樣是艾達古拿的角球，美列迪美羅直接頂入，為土耳其拉開到2：0。

美列迪美羅接應角球，頭槌頂入，為土耳其拉開到2：0。（Getty Images）

對於這兩個入球，美列迪美羅賽後說：「我想多謝我們的助教沙軒（Selçuk Şahin），是他告訴我們奧地利的弱點，所以我們在角球時可以好好利用。」對於助攻的艾達古拿，美列迪美羅說：「艾達（古拿）值得成功。他是一位優秀的球員，也是我們出眾的後輩。我肯定他可以為我們的國家帶來光榮驕傲。」

這是19歲的艾達古拿首個歐國盃助攻，這位效力皇家馬德里的中場新星說：「我很高興送上我的首次助攻，而且在今次賽事，我都攻入了首個入球。不過，最重要的是球隊取得勝利，我很滿意自己能夠為勝仗作出貢獻。」在分組賽對格魯吉亞時，他攻入個人首個歐國盃入球。

雖然土耳其一度領先兩球，但不代表奧地利踢得差。在主帥蘭歷克帶領下，奧地利繼續踢出破波蘭、挫荷蘭的表現，貫徹高強度逼搶，形勢佔優。奧地利全隊跑動距離達118公里，比土耳其多近4公里。在今場的跑動距離榜，前四名均為奧地利球員，排首位的是11.78公里的右閘史提芬普舒（Stefan Posch）。

奧地利隊長阿拿奧杜域在50分鐘失機。（Getty Images）

奧地利控球佔57%，射門多達21次，當中5次中目標，在數據上壓倒土耳其。可惜，球員欠把握力，未能化場面優勢為入球，包括阿拿奧杜域（Marko Arnautovic）錯失了一次黃金機會。直至66分鐘才由史提芬普舒助攻，基哥列舒治（Michael Gregoritsch）建功，追近至1：2。

在下半場，奧地利攻勢猛烈，在最後半小時，奧地利組織到11次埋門，而土耳其僅得1次攻門。講到最黃金的機會，肯定是95分鐘最後一擊，巴姆加特拿（Christoph Baumgartner）離門5碼頭槌攻門，35歲的梅特古洛克（Mert Gunok）反應極快，飛身撲出。最終，土耳其得保2：1勝局，淘汰奧地利入八強。

梅特古洛克「神救」，撲出巴姆加特拿離門5碼的頭槌。（路透社）

另一個角度看梅特古洛克如「賓士上身」的撲救。（Getty Images）

奧地利教練蘭歷克賽後感嘆：「我們沒有需要的運氣，我相信如果比賽入到加時，勝利的會是我們。我們有時間去扳平，但當對方有賓士（Gordon Banks）把關就很困難！」蘭歷克以英格蘭傳奇門將賓士去形容梅特古洛克的表現，尤其後者在補時撲出巴姆加特拿的神救，更令人想起賓士的經典。

美列迪美羅（右）也難以相信梅特古洛克的撲救。（路透社）

梅特古洛克的神來之筆、神乎其技的一救，不但令敵帥嘆無奈，隊友也難以置信，美列迪美羅說：「我之後有問他（梅特古洛克）『你是怎樣救到那一球？』我難以相信這個撲救。這是我人生中見過最精彩的撲救之一。他是我們最年長的球員，擁有豐富經驗。他能夠作出如此一救，我感到非常興奮。」

美列迪美羅當選今場最佳球員。（Getty Images）

土耳其教練蒙迪拿認為早入球很關鍵，而且讚球隊防守堅固，他說：「為了今場對手的戰術，我們做了不同的準備，而最終我們成功了。在比賽尾段，我們陷於困境，但憑鬥志及決心克服過去。」

蒙迪拿續說：「這是非凡的一天，我們在球場上展現出鬥志。由前到後，我們的表現非常出色。決定比賽的時刻是梅特古洛克最後的一撲，還有美列迪美羅的兩個入球。」

奧地利將帥也認同土耳其的發揮，但同時覺得己隊的表現也值得晉級。蘭歷克說：「我難以相信我們今天要回家，我覺得我們還可以繼續旅程。」

「在這4場比賽，我們踢出非常具娛樂性的足球，包括今戰。不是所有東西都很準確，但這4場都很有娛樂性及高強度。接下來，我們要將這番表現延續到歐國聯及世界盃外圍賽。」

奧地利在分組賽被列入D組，面對法國、荷蘭兩大強隊不落下風，首戰逼得法國非常狼狽，對方靠烏龍球贏1：0。第二場分組賽，奧地利以3：1輕取波蘭，到最後一輪更加以3：2力克荷蘭，以小組首名晉級。比起英格蘭、法國、意大利、比利時等表現失色的強隊，奧地利的踢法更好看、更吸引球迷。

這位有德國「逼搶教父」之稱的教練也檢討今仗的不足：「我們未能好好把握機會，同時防守死球亦做得不夠好。」

奧地利前鋒基哥列舒治說：「我非常、非常失望及傷心。我不認為我們今場的表現值得被淘汰。當然，我們仍會以今屆的整體表現為驕傲，但這一刻真的很難接受落敗。我們在場上付出所有，正如我剛才所說，我們這般表現不值得落敗。」