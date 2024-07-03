歐國盃熱話︱C朗排「大嘥鬼」榜首　英超前鋒入兩球仍列三甲

葡萄牙巨星C朗拿度（又譯：C羅）第六度出戰歐洲國家盃（歐國盃），第五次領軍打入八強，不過這位一代前鋒今屆腳風麻麻，20次射門，包括16強對斯洛文尼加在加時的十二碼，均未取得入球。

足球數據網站WhoScored.com列出今屆賽事預期入球值（Expected goals，簡稱： xG）最低的10位球員，C朗名列榜首，盧卡古排第二，較令人意外的是，為德國攻入兩球的夏維斯也入三甲，法國前線靈魂人物麥巴比和基沙文亦雙雙上榜。



C朗拿度在今屆歐國盃已多次出現這無奈畫面。（Getty Images）

烏龍球「領導射手榜」

今屆賽事暫時未見有哪一位球員特別出眾，截至周二深夜賽事前，今屆取得最多入球的球員有三位，分別為德國的穆斯亞拿、格魯吉亞的米卡達捷（Georges Mikautadze）、斯洛伐克的舒蘭斯（Ivan Schranz）。至今36場賽事共攻入94球，平均每場2.24球，當中多達9球為烏龍球，因此不少足球專頁開玩笑地改圖，指烏龍球才是今屆「神射手」。

足球數據網站WhoScored.com列出今屆賽事預期入球值最低的10位球員，C朗名列榜首。（WhoScored.com）

C朗最差xG排榜首 表現仍值得尊敬

C朗今屆在葡萄牙4場賽事均踢足全場，20次射門，沒有入球，WhoScored.com以-2.9評他為今屆歐國盃決賽周xG最低一員。即使如此，對上5屆C朗已累積14球位列歐國盃射手王，較次席的柏天尼多出5球；他今屆亦取得一次助攻，並捷克名將普波斯基以8個助攻，並列助攻王榜首。

他已經39歲，今屆落到場仍搏到盡，最高段速衝刺跑仍高達時速32.71公里，表現實在值得尊敬。葡萄牙已晉身八強，將硬撼法國，C朗仍有機會爭取入球。

今屆賽事xG最低球員

1. C朗拿度 -2.9 / 葡萄牙

2. 盧卡古 -2.3 / 比利時（16強出局）

3. 夏維斯 -2.0 / 德國

4. 耶馬 -1.8 / 西班牙

4. 米祖域 -1.8 / 塞爾維亞（分組賽出局）

6. 基沙文 -1.6 / 法國

7. 麥巴比 -1.5 / 法國

8. 布迪美亞 -1.4 / 克羅地亞（分組賽出局）

8. 凱倫 -1.4 / 丹麥（16強出局）

10. 柏高域 -1.3 / 克羅地亞（分組賽出局）



比利時前鋒盧卡古可說是近年足球界「大嘥鬼」代表人物。（Getty Images）

夏維斯入兩球仍入三甲

比利時前鋒盧卡古可說是近年足球界「大嘥鬼」代表人物，他在今屆頭兩場分組賽曾3次被VAR推翻入球，真是非常「黑仔」。他同樣踢足4場，11次射門，沒有入球，xG值被評為-2.3，僅次C朗，他亦有1次助攻，比利時已在16強不敵法國出局。

較令人意外的是，取得2入球1助攻的德國前鋒夏維斯，以xG-2.0排第三最差。當然有睇波的球迷都知道，效力英超球會阿仙奴的夏維斯，攻入的兩球都是來自十二碼，他15次射門，就只靠兩球十二碼有進帳，效率令人扼腕地差，大量球迷要求主帥拿高士文改以柱躉式中鋒富克洛（Niclas Füllkrug）打正選，惟「少帥」一直未有理會，堅持以夏維斯作正選。有主場之利的德國會在八強硬撼西班牙，力爭四強席位。

主場出戰的德國今屆表現不錯，但夏維斯錯過不少黃金機會。（Getty Images）

西班牙新星耶馬低xG也不怕

效力巴塞隆拿的西班牙16歲新星耶馬（Lamine Yamal），是今屆賽事一大驚喜，狂牛兵團在耶馬、尼高拉斯威廉斯和柏迪幾位年輕人在中前場領軍之下，充滿朝氣活力，耶馬11次射門，未有入球，WhoScored.com給他-1.8xG值，並列第四最差，不過相信無人會介意。他暫時已兩度為隊友送上助攻，八強與夏維斯的「低xG值大戰」，不知鹿死誰手。

麥巴比戴上面罩後，似乎能力也被「封印」了。（Getty Images）

法國孖寶意外齊上榜

今屆星級球員幾乎都在水準之下，法國前鋒孖寶基沙文與麥巴比竟齊齊上榜，基沙文以xG-1.6排第五，麥巴比以xG-1.5排第七。法國是世界盃2018冠軍，2022亞軍，加上有麥巴比在陣，當然被視為歐國盃冠軍大熱之一。上屆歐國盃他們意外16強負瑞士出局，今屆至今表現平平，狀態遠不及在卡塔爾世界盃之時。

法國隊的發揮很大程度視乎隊長麥巴比的表現，不幸地麥巴比在分組賽首仗對奧地利與對手相撞後爆鼻骨，復出後戴上保護面具上陣，影響發揮，似乎「封印」了他的入球能力。他今屆至今15次射門，只靠一記十二碼攻入一球，另有一次助攻。他的好拍檔基沙文，忙於為大家駁腳、鋪橋搭路，11次射門，沒有入球、也沒有助攻。他和麥巴比的低迷，令法國隊了無生氣，八強大戰葡萄牙，「麥總」與C朗既是兩代球王對決，亦可能是提升xG值最後機會，又要看到時誰可「打破宿命」了。

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