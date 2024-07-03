中國羽毛球新星張志杰猝逝　香港31年前曾有類似事件但結局大不同

17歲中國羽毛球新星張志杰過去周日（6月30日）在印尼的亞青混合團體賽暈倒抽搐，送院後當晚不治，內地傳媒及網民質疑賽會事發後延誤救治，現場醫護人員未有馬上為張志杰施以心肺復蘇或者使用自動體外心臟去顫器（AED）。

有羽毛球博主表示，1993年在香港也發生過類似事件。當時香港主辦羽毛球亞錦賽，在中國對印尼的決賽上，中國男雙代表鄭昱閩突然倒地，全身抽搐，救護人員為他人工呼吸及心外壓，送院搶救後恢復心跳。有網民感嘆：「31年前在香港可以救回來，2024年的印尼不行。」



張志杰在周日於印尼比賽期間暈倒，送院後不治。（微博片段截圖）

微博博主「牛牛的羽球日記」表示，張志杰猝逝的事件，令他想起1993年香港亞錦賽，並分享了一篇剪報。據當年的傳媒報道，這場亞錦賽團體決賽在4月4日於灣仔伊利沙伯體育館上演，由中國對印尼，五場三勝定冠軍。

香港在1993年舉行亞錦賽。（香港羽總1993年年報截圖）

第四場的男雙比賽，中國派出世界排名第三的組合鄭昱閩/黃展忠，鄭昱閩/黃展忠曾為中國贏得1990年亞洲羽毛球男團金牌。當時中國隊場數落後1：2，該場非勝不可。開賽不久，中國組合領先2：1，當印尼球手發球時，鄭昱閩突然向後倒地。現場約3000名觀眾見證這一幕，拍檔黃展忠也嚇到流淚。部分觀眾大叫，叫醫護人員快點來急救。

資深羽毛球攝影師梁家樂幾年前接受其他傳媒訪問時表示，在1993年曾拍下鄭昱閩暈倒的驚險時刻，他形容當時的情況：「第一個法國醫院洪醫生落到嚟話佢（鄭昱閩）瀨尿喇，猛咁做個心都跳唔到，只係畀到氧氣佢。」

鄭昱閩（右一）在2017年獲邀出席運動消閒博覽，分享作為運動員及教練的心路歷程。（香港貿發局微博）

報道稱，在抵達醫院前，醫護人員為當年25歲的鄭昱閩進行人口呼吸及心外壓。鄭昱閩被送到鄰近的鄧肇堅醫院搶救，之後再轉送瑪麗醫院。亞洲羽聯秘書長Punch Gunalan表示，當值醫生指鄭昱閩的肌肉出現不自主的收縮。Punch Gunalan又表示，鄭昱閩倒地後幾乎無法呼吸，脈搏亦停了，但在直接直流電電擊後恢復過來。

當年中國隊隊員每年需要接受兩次全面身體檢查，而鄭昱閩在同年1月的檢查結果是非常健康。黃展忠也表示，那時他跟鄭昱閩拍檔4年，從沒有發生過類似情況。

報道稱，香港羽總執行委員會成員蘇家正表示，鄭昱閩賽前表現正常，做了10分鐘熱身；他收到鄧肇堅醫院的通知，鄭昱閩在暈倒後約35分鐘，即當日下午5時50分恢復意識。傳媒其後再報道，鄭昱閩在4月9日出院，前後留醫6日。

由於鄭昱閩發生意外送院，該場男雙比賽判印尼獲勝，印尼在團體決賽先贏3場，鎖定冠軍。當年報道稱，出於禮貌及尊重，在第五場的男單，印尼不敵中國。

香港在1993年舉行亞錦賽。（香港羽總1993年年報截圖）

經過這次事件後，鄭昱閩同年還出戰全運會，之後才退役。掛拍後，他曾任馬來西亞、港隊教練，在2005年，他擔任港隊教練期間，獲得優秀教練選舉中的精英教練獎。據資料，他於2002年與港隊羽毛球名將王晨註冊結婚，到2006年王晨贏得亞運金牌後，兩人才在2006年底補辦婚禮。

《新浪體育》及《北青體育》等內地體育媒體也分享了這宗舊聞，不少內地網民感慨萬分，留言有「31年前在香港可以救回來，2024年的印尼不行」、「他是幸運的，在香港比賽」、「93年都可以救回一個人，2024年去永遠失去一個少年，真可笑真可悲」、「某記者還說不該拿羽毛球和足球賽場比，看看31年的羽毛球比賽吧，太難受了」、「31年前可以獲救，二十一世紀的前天救不到」、「現在的印尼也比不上31年前的香港」。