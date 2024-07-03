羽毛球｜世界羽聯聲明遭批評推卸責任　張志杰姐姐：追究到底

中國17歲羽毛球小將張志杰，日前比賽中猝死引來多方關注。世界羽聯（BWF）周二（2日）晚發表聲明，表示會徹查事件，評估張志杰倒地時，當地有否按正常醫療程序，亦會評估現有政策及準則，是否需要修改。



張志杰猝死事件引來多方關注。（微博圖片）

張志杰在球場上不幸離世，受外界批評醫療不及時及不專業，早前印尼羽總召開記者會解釋事件，表示一切按照世界羽聯的規定及指引，稱醫療團隊未能第一時間到場急救，是因為需得到裁判准許才能進入場地。

世界羽聯周二發表聲明，表示正與亞洲羽聯及印尼羽總協商，將徹底審查此事；聲明中，世界羽聯稱「有一套完整的醫療準則和說明」，但「如何在賽事現場實施這些醫療規程和做法，則由各管理機構自行決定」。

世界羽聯於周二晚上發表聲明。（微博截圖）

聲明中亦特別提到：「根據醫療準則，賽事醫生在裁判的指導下，有責任應對球場上的緊急情況（包括疑似心臟驟停）。」似乎有意指向涉事裁判。

印尼羽總在早前記者會上，表示已提交申請，希望修改醫療團隊未經裁判下不得入場的規則，讓運動員能及時得到救治。世界羽總在今次聲明中亦表示，會在審查結束後，決定會否修改有關準則，但未有提及場地疑似設備不足，例如事發時未見有人使用心臟除顫器（AED）。

世界羽聯在Instagram亦有以英文發布同樣內容，同樣遭網民大肆批評，指責推卸責任、沒有道歉等。

張志杰姐姐今早在微博回應世界羽聯，要求一個交代。（微博截圖）

張志杰的姐姐今早回覆世界羽聯的聲明，在微博上表示「追究到底 請各方對一條生命負責 對在外比賽的中國公民負責 對國青隊運動員負責 請給我們家庭一個交代」。