歐國盃法國對葡萄牙｜麥巴比想念普巴長傳　與偶像C朗只能活一個

歐國盃八強會在香港時間今晚深夜展開，法國對葡萄牙的大戰將於深夜3時上演，焦點是法國的基利安麥巴比（Kylian Mbappé）及葡萄牙的C朗拿度（Cristiano Ronaldo）兩代球星的對碰。25歲的麥巴比曾經講過，39歲的C朗是他的偶像，但在今晚，他跟偶像只能活一人。



歐國盃2024今晚八強賽程（以下比賽時間為香港時間）：

05/07（星期五）

深夜12時 西班牙 vs 德國

深夜3時 葡萄牙 vs 法國

麥巴比自小視C朗為偶像。（Getty Images）

法國隊長麥巴比今夏將會加盟皇家馬德里，而C朗曾經帶領這間西甲班霸連贏4次歐聯錦標。剛巧，麥巴比的法國及C朗的葡萄牙在歐國盃八強相遇，今場被視為兩代球星的交捧一戰。

麥巴比在賽前記者會上說：「我一直敬佩C朗，在過去一段時間，我有機會更深入去認識他，可以跟他多次聊天。我們一直保持聯絡。」

「他一直有嘗試給我建議，留意最新的消息。能夠跟他做比賽對手已是一項榮譽，考慮他在球壇的一切成就。」

「無論歐國盃發生什麼事，他贏還是輸，踢得好還是踢很差，他永遠是球壇的傳奇。當然，我希望他明天（今日）不開心，因為我們想贏波入四強。」

可能受鼻部受傷影響，麥巴比今屆表現不太搶鏡。（Getty Images）

麥巴比表示C朗難以取代，他不會也不能走C朗的路，他會走出屬於自己的一條足球路。他說：「世上只有一個（C朗）。我很幸運，有機會實現夢想，在皇馬踢波。」

「我希望能夠在皇馬書寫偉大的故事，但當然我不是去寫C朗故事的續集，他為皇馬所做的是獨一無二。」

「你不得不欣賞他的一切。我從來不是一個會妒忌的人，我只想好好欣賞這個球員的偉大。」

「他在球壇歷史上留下了足跡，激勵一代又一代人，包括我。他有很多入球，贏過很多錦標賽。他的履歷表已經說明一切。」

麥巴比表示要多謝面罩。（Getty Images）

麥巴比在分組賽首輪鼻部受傷，之後要戴面罩上陣，但表現不如兩年前世界盃搶鏡。被問到面罩時，麥巴比說：「如果要講事實，我是很幸運的，因為如果沒有面罩，我根本不能再比賽。我應該多謝面罩。」

他今屆歐國盃只有一個入球，就是分組賽對波蘭的十二碼。

麥巴比又回應踢法上的不同：「為何我不跑向對方防線後的空間？這是根據團隊決定。舉個例子，當我們有保羅普巴時，我可以合上眼去跑，因為他（的傳球）一定找到我。現在，我要適應另一個處境。」