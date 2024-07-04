歐國盃熱話｜心臟科權威稱看英格蘭危害健康：後果可以很嚴重

英格蘭主帥修夫基（Gareth Southgate）經常被批評執教風格保守沉悶，一幀英軍球迷在觀眾席「悶到瞓着」的照片，早前在網絡瘋傳。一名英國心臟科醫生指，看這支「三獅軍團」作賽，竟會「嚴重危害健康」。



這張照片，是今屆外界普遍對英格蘭表現的反應。（X圖片）

英格蘭今季陣容豪華，雲集歐洲金靴獎、英超最佳球員及西甲最佳球員，然而進攻表現令人大失所望，乏味的比賽過程，每每令觀眾看得昏昏欲睡。

英國《太陽報》指，英國心臟科醫生Dorian Dugmore博士為此現象評論：「觀看英格蘭比賽，會嚴重損害你的健康。當然修夫基取得成績，贏得醜陋也是贏——不過公道地講，目前其戰術是細心謹慎（cautious）的。」

修夫基執教英格蘭，風格多年來都被批評過於保守和沉悶。（Getty Images）

他表示修夫基帶領的這支英格蘭，會為球迷帶來負面情緒，包括焦慮及沮喪，導致壓力指數及心臟風險上升：「偏進攻的球隊，例如西班牙那樣，能為觀眾產生正面情緒，以及一些感覺較好的化學物質，例如安多酚（又稱腦內嗎啡）。」

Dorian Dugmore續表示：「偏向防守、限制球員的隊伍便無法做到同樣效果，球迷會因為球員表現沒達到預期而感到沮喪，從而感到壓力，亦令心臟承受風險。」

該名心臟權威表示，看英格蘭產生的負面情緒，會嚴重危害健康。（Getty Images）

這名心血管專家認為，球迷在觀看重要賽事之前，應改變飲食習慣，例如每喝1品脫（Pint，英制為568毫升）啤酒，便喝1.5品脫水；賽前亦要進食更多碳水化合物，同時避免攝入咖啡因。

醫生建議，飲啤酒觀看賽事同時，亦要多飲水。（Getty Images）

Dorian Dugmore是英國心臟醫生，曾擔任被稱為世上最佳心臟復康中心「加拿大多倫多復康中心」的主管。他經常研究運動醫學，於2011年主導過一場實驗：「大Sam」艾拿戴斯率領保頓面對李斯特城，該場比賽出現了多張紅牌，最終保頓在補時階段以2：2追和。由於過程極具戲劇性，艾拿戴斯的心率一度上升到每分鐘162次，比他在跑步機慢跑的每分鐘平均146次還要快。

實驗指當時艾拿戴斯心跳加速，幾乎為靜止狀態的4倍。（資料圖片／Getty Images）

睇波是開心事，球迷自然十分投入，不過各位盡量別過度「上心」。BBC曾報道，1998年世界盃十六強，英格蘭因互射十二碼不敵阿根廷出局，一項研究對比世界盃前一年及之後一年，由英格蘭出局當日起計連續三日，全國心臟病發作人數從日均77宗增至100宗，增幅近三成。