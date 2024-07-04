歐國盃｜英格蘭勢變陣踢三中堅鬥瑞士　左翼衛位置成最大懸念

英格蘭在歐洲國家盃16強驚險反勝斯洛伐克，「三獅軍團」的一舉一動依然是媒體焦點。英媒報道指，主帥修夫基在訓練中特意練習三中堅陣式，或是為下仗對瑞士作準備。



據英國《太陽報》報道，英格蘭在最近一次公開操練中，演練三中堅陣式，《每日電訊報》、《每日郵報》、《talkSPORT》等媒體亦有報道相關消息，並特別提到，上場後段被安排至左翼衛的布卡約沙卡，今仗可能以正選身份出任同樣位置。

沙卡上場重返出道位置，成為比賽話題之一。（路透社）

中堅馬克古希累積黃牌停賽，是「三獅軍團」必定要作出調整一點，普遍預計其位置會由干沙頂替，兩閘人選則仍留下懸念。若修夫基決定踢三中堅，相信會將基爾獲加移入中間，這樣阿歷山大阿諾特便可能再次擔任熟悉的右閘或右翼衛。

阿諾特在分組賽時擔任中場，表現平平。（Getty Images）

英格蘭陣中唯一正印左閘勞基梳爾有參與訓練，上場賽後修夫基表示梳爾有機會復出；艾雲東尼在今次記者會上形容，該名後衛「訓練狀態不錯，看起來已準備好」。

不過《天空體育》記者Rob Dorsett在現場觀看完訓練後，認為上場傷出的捷比亞很大機會續任正選，並在比賽中某個時間讓梳爾後備入替。

勞基梳爾有機會復出，他的缺陣某程度影響整支英格蘭進攻表現。（Getty Images）

艾雲東尼上仗末段才被換入，結果歪打正着成了奇兵，他今次記者會代替勞基梳爾出席，笑稱自己是「專業後備」。被問到會否在下場比賽與哈利卡尼任雙箭頭，東尼表示自己不是教練，記者應去問修夫基：「當然我想如此，但這取決於教練及其選擇。」

修夫基亦是時常使用三中堅的教練，上屆歐國盃決賽面對意大利時便是如此。根據《太陽報》統計，這名主帥執教英格蘭的99場比賽中，有33場排出三中堅，剛好為三分之一，不過只贏16場，勝率不足一半，約為48.5%。

艾雲東尼上場後備入替效果顯著。（Getty Images）

英格蘭預測正選陣容

門將：比克福特

後衛：阿歷山大阿諾特﹑干沙、史東斯、基爾獲加、捷比亞

中場：高比馬恩奴、迪格蘭賴斯、菲爾科頓、比寧咸

前鋒：哈利卡尼



英格蘭對瑞士的八強賽，將於香港時間周六（6日）深夜12時開始。