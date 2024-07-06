歐國盃八強｜西班牙加時下半場末段　頭鎚破網2：1絕殺德國

歐國盃八強大戰，西班牙16歲新星翼鋒再顯身價，下半場初段一次助攻，箭頭丹尼爾奧莫攻破德國大門領先１：０。德國及後全力反擊，但多次攻門都欠運，在89分鐘終於靠一次頭鎚回後，由科利安華迪斯射遠柱撞入追平。比賽進入加時，西班牙後衛古古列拿一次在禁區內「波打手」，但球證及VAR都未有表示。至加時下半場末段，西班牙丹尼爾奧莫傳中，米基爾馬連奴頭鎚攻破紐亞十指關，西班牙終以2：1絕殺德國。



西班牙對德國。（路透社圖片）

兩支強隊開賽初段互相試探，入肉攻勢不多，半場互交白卷。進入下半場後戰況開始激烈，51分鐘西班牙16歲新星翼鋒一次助攻，前鋒丹尼爾奧莫右腳燙入，狂牛領先1:0。

西班牙對德國。（路透社圖片）

西班牙對德國。（路透社圖片）

德國之後傾力反撲，西班牙禁區風聲鶴唳，但多次攻門都欠運，包括傳中臥射但中柱，一次單刀凹射卻僅僅高出。德國戰至89分鐘終於有回報，甘美治接應長傳頭鎚回後，科利安華迪斯射遠柱撞入，將比賽帶入加時。

西班牙對德國。（路透社圖片）

西班牙對德國。（路透社圖片）

加時上半場，德國繼續主動向前施壓，西班牙穩守控制節奏，但面對德國密集防守未有優勢，德國則靠兩邊側擊多次製造機會，多番施射僅僅越門而過。加時下半場一開波，西班牙後衛古古列拿即在禁區內「波打手」，但球證及VAR都未有表示。

西班牙對德國。（路透社圖片）

至加時下半場末段，西班牙丹尼爾奧莫傳中，米基爾馬連奴頭鎚破網。及後丹尼爾卡華積兩黃一紅被趕出場，西班牙終以2：1絕殺德國。