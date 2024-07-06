歐國盃八強｜互射12碼祖奧菲歷斯中柱　葡萄牙3：5不敵法國

歐國盃八強大戰，葡萄牙對法國互有攻守下多次失機，法定時間打和，加時亦互無紀錄，要射12碼分勝負。葡萄牙有祖奧菲歷斯中柱，法國則5射皆中，最終葡萄牙3：5不敵法國出局。



兩隊一開波即主動搶攻，葡萄牙控球佔優，左翼拉菲爾利亞奧多次發動攻勢傳中，惜無功而還。法國靠麥巴比的速度主打突擊，兩次黃金機會都被上仗連救3球12碼的鋼門迪奧高哥斯達救出。葡萄牙後防老將比比一夫當關，多次瓦解法國攻勢。半場互無紀錄。

葡萄牙對法國。(路透社圖片)

葡萄牙對法國。(路透社圖片)

下半場法國較為積極，搶回不少攻勢。54分鐘葡萄牙一次攻門，頭鎚擊中麥巴比早前鼻骨骨折的面部，麥巴比一度離場治理。球證亦出現邊跑邊跌黃牌落地蝦碌一幕，需吹停賽事。60分鐘般奴費南迪斯有黃金機會，禁區內施射被門將邁治蘭擋出。法國在66分鐘有一次單刀機會，高路梅安尼的射門被魯賓戴亞斯飛鏟擋走。之後法國的尼高路簡迪及卡馬雲加都有埋門機會，不是偏離目標就是射正龍門。兩隊法定時間只能打和，要加時分勝負。

葡萄牙對法國。(路透社圖片)

葡萄牙對法國。(路透社圖片)

全場表現沉寂的C朗拿度，在加時上半場接應近門橫傳，可惜一射炒高。加時下半場麥巴比被換出，葡萄牙換入祖奧菲歷斯即有一次頭鎚埋門惟未中目標。末段葡萄牙一次攻勢，紐奴文迪斯禁區內施射被門將一抱入懷。最終兩隊要射12碼。