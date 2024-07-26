巴黎奧運直擊︱七欖入場人數破紀錄　法國人為看「麥巴比」排長龍

因為李麗珊，香港人對滑浪風帆留下印象；因為張家朗，不少家長都為子女報讀劍擊班。

曾經，七欖對法國人來說本來不值一提。但周四（25日）的巴黎奧運男子七欖分組賽，即使沒有如香港大球場南看台的酒醉狂歡，平日下午仍吸引本地人入場，正是因為一位「欖球界麥巴比」，讓七欖再次走進當地人的視線。

01體育記者袁志浩 法國巴黎直擊



即使已臨近開幕禮，巴黎市面的奧運氣氛其實不算太熱烈。坦白說，雖然七欖賽事有東道主法國出戰，可是賽事在平日下午時段舉行，欖球在法國亦肯定沒足球受歡迎，就算昨晚法國對美國的奧運足球賽，觀眾也坐不滿近6萬人的馬賽體育場，而七欖可是在容納超過8萬人的法蘭西體育場舉行，本來預計場面會有點冷清。

觀眾從鄰近火車站開始沿大直路湧入球場。（袁志浩攝）

始料不及的是，在首場球賽展開兩個半小時前，閘前已出現長長人龍，他們有的席地而坐，有的吃着剛從小食店買來的法包，井然有序地等候着。愈來愈近比賽時間，從附近火車站延伸到球場的大直路更是人頭湧湧，路上有趕着放售門票的「黃牛黨」；義工隨機地向觀眾遞上大聲公，讓他們為支持的國家打氣。

雖然現場夾雜着愛爾蘭、日本、斐濟、阿根廷等球迷，但不難辨認到法國觀眾的身份，印有麥巴比、基沙文、基奧特的波衫隨處可見；但不管是足球或欖球球衣，只要是深藍色的服裝配搭，或有任何象徵高盧雞的打扮，便是其「特色」。

法國球迷很易認。（袁志浩攝）

如此熱鬧的人潮與氣氛，就連法國人也意想不到。「在奧運以外，法國人根本不會談論七欖，說起欖球，對我們而言等同十五人欖球。」兩位從法國南部北上睇波的觀眾如是說。

在法國，十五人欖球的發展比七欖來得成熟，不止設有「Top 14」職業聯賽，球會圖盧茲去年更稱霸歐洲；而去年在法國舉辦的欖球世界盃，也屬十五人項目。

兩位從法國南部來的球迷向我「推介」Antoine Dupont。（袁志浩攝）

「Dupont，Dupont，Dupont」其中一位法國觀眾向我「推介」着。

法國隊隊長Antoine Dupont是當地人入場的最大原因，他形容對方像欖球界麥巴比，「甚至乎更厲害」。

相對未曾奪得金球獎的麥巴比，Dupont贏過十五人欖球年度最佳球員，當地人說他是「世一」、名字在這個球場無人不曉，而原來他為了一圓奧運夢，特意轉項參與七欖，帶領法國於2023/24年度成為七欖世界系列賽冠軍，是該國史上首次，引來擁躉齊齊「過檔」。

Dupont（藍衫後排左三）帶領法國男隊首度成為七欖系列賽冠軍。（Ｗorld Rugby）

這位法國隊靈魂人物果然是焦點，賽前大銀幕播放他長達數分鐘的介紹片，為全隊打氣之餘亦推動現場氣氛。即使Dupont先列後備，主持人提到其名字時會故意拉長尾音，他亦毫不意外地獲最高分貝的喝彩聲。

賽前大銀幕播放長達數分鐘的Dupont介紹片。（袁志浩攝）

法國隊進場，獲最熱烈的歡呼聲。（袁志浩攝）

眼前這位不算高大的肌肉型球員，平平無奇的髮型配上微微鬚根，「佬味」突出。他下半場入替後往往在隊友身後支援，持球跑動控制節奏，即使被斐濟巨漢強行推撞仍能保持欖球在手，筆者縱坐在「山腰」的記者席，也能感受到其領導風範。他在對烏拉圭一戰也交出關鍵達陣，領法國隊贏波、打入8強。

加上他帶領法國贏得歐洲六國賽冠軍的豐功偉績，我大概明白為何法國人會想他帶領球隊贏得獎牌，更相信他可改變七欖命運。

Dupont場上甚有領導風範。（袁志浩攝）

筆者「有幸」未曾採訪過一年一度在香港舉行的七欖賽事，但從同事口中聽聞到大球場南看台的事跡，酒氣與汗味交織的味道瀰漫空氣間，某種意義上難以忘懷，而欖球比賽往往只是一個讓大家發洩狂歡的平台，球隊成績最終如何，也許並非大家最關心的事。

然而在巴黎感受到的是，有法國人三代同堂、有打欖球的年青人請假入場，純粹想當個睇波的觀眾，為家鄉打氣。就算非法國隊比賽，大部份觀眾都會為走位、精彩傳球、假動作、攔截而歡呼，球員達陣前遲遲不放皮球落地、想拖延時間，肯定會換來噓聲，是了解欖球才能給出的反應。

巴黎奧運七欖的首日比賽，吸引了69000名觀眾入場，打破了七欖史上單日入場人數紀錄；而本周的七欖賽事，也已預售了超過50萬張門票，成為今屆奧運門票最暢銷的項目之一，可見現在的七欖吸引力有強大。

法國球迷盡情為家鄉打氣。（袁志浩攝）

「風之后」李麗珊27年前改寫歷史，滑浪風帆此後成為港人家喻戶曉的運動項目；張家朗上屆奪金，報名參加劍擊班人數急升，有人會開始追看港隊比賽網上直播，認真去了解各劍種的分別與得分方式。

期待有一日，香港再出產一位令該項目走入大眾視野的運動員。