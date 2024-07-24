巴黎奧運直擊︱從媒體中心說起　對比兩屆奧運　巴黎的好只剩環保

服務台職員有空沖咖啡、接駁巴延誤8分鐘職員才醒覺，都是法式生活態度的展現。

巴黎奧運主傳媒中心的優勢，比起東京奧運，也許只剩下「環保」。

01體育記者袁志浩 法國巴黎直擊



早有聽聞法國人的慢活態度，跟香港人事事追求速度和效率大相逕庭，出發前往巴黎採訪前已有心理準備，提醒自己切忌心急。未料一抵達位於巴黎西北的主媒體中心，在門口便受到「考驗」——雖然在機場時已啟用了奧運身份卡，也利用證件上的二維碼順通無阻地出入多個保安區，但這裏的員工卻指我無法通行，着我到中心旁的證件中心處理。

主媒體中心位於巴黎會議宮。（袁志浩攝）

主媒體中心的建築是巴黎會議宮（Palais des congrès de Paris）的一部份，集音樂會場、會議、購物中心於一身。主媒體中心主要佔地會議用途的部份，證件中心剛正好在購物中心內，被名店、咖啡廳、餐廳等包圍。

等待處理奧運身份卡的問題。（袁志浩攝）

在義工建議下我在服務處前排隊，這裏有4個櫃位，我前方約有10人在等候。工作人員面對各種難題，往往都不慌不忙；部份步驟中需要當局確認資料，部份職員在等待時更會走去沖咖啡。加上等候接駁巴士時，職員在原定開出時間的8分鐘後，才上前問巴士是否未到、再打電話查詢，令巴士遲了足足14分鐘開出，更讓我有所體會。

左邊是東京奧運主傳媒中心，右邊的是巴黎奧運，前者空間感更大。

問題解決後，我終於踏入主媒體中心，可能是樓底低的原因，第一個感覺是規模細，就連同事在看照片也說，地方比起上屆東京奧運「骨子」。我們主要活動範圍的兩層樓中，大部份位置都是臨時搭建的間隔，甚至乎是無設計可言，柱上亦僅清一色掛上代表巴黎奧運紫藍色橫幅，與上屆行簡約風、每條柱上都掛上一幅富藝術色彩的海報形成對比。

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去屆東京奧運在疫情下舉行，由於防疫規定，主媒體中心必須具空間感讓人們保持社交距離，同時因記者抵埗後首兩星期按例不可隨意外出，中心成為大家的「生活圈」，以解決各種生活需要。

然而今次巴黎奧運，中心更講求工作機能，除同樣設紀念品店、郵局等，而二樓全層是記者工作空間，也設多個查詢攤位，其中更可憑身份卡免費換領奧運版水樽，響應今屆的環保理念，但對比起如亞運等派發包含吉祥物公仔、記事簿、筆等的傳媒包，媒體包明顯不那麼豐富，當然，往屆的禮品大多也不是必需品。

憑身份卡免費換領奧運版水樽，響應環保理念。（袁志浩攝）

至於最令人羡慕的便是主媒體中心的飲食，上屆設有便利店Lawson，配以兩至三間餐廳，其中一間提供不同款式食物。今屆法包配洋蔥湯、牛扒配紅酒的美夢落空，換來的是只得兩間同出一轍的「Food Corner」，或工作間旁在早上11時已空空如也的小食盤。

小食盤沒有小食，只剩下盤，我幻想應該是放了各種法式麵包吧。（袁志浩攝）

縱然「Food Corner」如傳統法式大餐一樣提供三道菜——冷食沙律、主菜、甜品跟飲品，更可選法國最有名的牛角包，但主菜如雞、魚配飯等本屬冷食，如要加熱需自行「叮熱」，結果記者一道冷熱不均的蘑菇通粉，配上一杯可樂，盛惠18歐元（約152港元）。

左是東京奧運主媒體中心的飲食，右邊的是巴黎奧運，大家又覺得哪一款比較優勝呢？（袁志浩攝）

唯一可取之處，就是夠環保，不單是隨餐附上的木製餐具，用餐後歸還裝汽水的膠杯，更可獲發還2歐元（約17港元），餐廳旁也設分類垃圾袋跟指示，時刻提醒傳媒，成為讓人最有記憶的「亮點」。

而且這些環保方式，沒有帶來任何不便的感覺——木餐具可正常使用、膠杯退錢更吸引，眼見不少人都有退還，雖然贈送的水樽未必會用，但感覺起碼不是強行把環保灌輸在記者身上。