巴黎奧運直擊︱體驗室內外「極端」溫差　街上猶如開冷氣更舒服

「熱」，是巴黎奧運的焦點話題，記者抵埗後親身體驗。

香港羽毛球代表謝影雪的一句：「在街上是舒服的，但在房間不太通風、有點焗」，是最佳總結。

01體育記者袁志浩 法國巴黎直擊



巴黎奧組委早前為環保拒在選手村裝冷氣再「跪低」，成為話題；近日抵埗的港隊羽毛球代表李卓耀與謝影雪，又在社交媒體透露搭上無冷氣巴士悶熱如焗爐，李更熱得脫去上衣，在港引起討論。

巴黎奧運羽毛球館帶點悶熱。（袁志浩攝）

據記者出發前網上查得的天氣預報，巴黎每日最高溫度不超過攝氏30度；由於在港已「習慣」熱浪，加上周二飛抵巴黎後當地多雲有雨、天氣清涼，記者本認為氣溫是可以接受的。

可是原來悶熱的是室內空間，記者今採訪羽毛球港隊練習，因避免風勢影響羽球，場內不能太大風，記者只是走動捕捉港將身影，都已滿頭大汗。

巴黎奧運直擊｜鄧俊文（右）與謝影雪（左）練習後休息。（袁志浩攝）

即使走進混合採訪區，情況仍沒有大分別，謝影雪一邊用本掛在頸上的奧運證件扇風，一邊稱悶熱情況已經好轉，「第一日天氣真的好熱」。她特別強調「天氣」兩字，意指是沒人能控制的事：「那天在巴士上真心差點暈，在街上是舒服的，但在房間不太通風，有點焗，而且港隊今天加裝了冷氣，所以一點也不擔心。」

她的眼光不時望向旁邊的港協職員，對方補充，港隊安排的45部流動冷氣機在巴黎時間今午已運送到選手村，正盡快安裝。

巴黎奧運直擊｜港隊代表李卓耀。（袁志浩攝）

李卓耀則稱，沒想過當時的分享會引來熱議，表示自己只是表達當下感受，沒有多想。他跟謝影雪都有相似的答案，「最近數天過得不錯，只是剛好該巴士沒有冷氣；晚上天氣也涼，不影響睡覺」。他稱曾聽聞其他國家或地區的選手提及同一問題，但被問到有何感想，僅多次回答「有待進步」。

走出混合採訪區，有行家高呼：「冷氣呀！」卻被一言驚醒，「只是街外的空氣罷了」，或者正能反映室內場館的情況。

羽毛球比賽場地的傳媒中心放有多部風扇，以備不時之需。（袁志浩攝）

香港羽毛球隊。（袁志浩攝）