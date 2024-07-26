巴黎奧運｜選手村食物供不應求　雞蛋烤肉最缺　英國隊加廚師自救

英國傳媒廣泛報道，巴黎奧運選手村的運動員餐廳有部分食物供應短缺，其中雞蛋及烤肉不足，供不應求，甚至有運動員食到未熟透的肉類。巴黎奧運致力在食物供應上減碳，接近三分二菜式為素菜，未能切合運動員需要。英國運動員寧願在英國隊租用的休憩中心用膳兼外賣，也不願回選手村吃飯，所以英國隊需要加派廚師前往巴黎。



巴黎奧運選手村。（Getty Images）

英國奧委會行政總裁安迪安臣（Andy Anson）向《泰晤士報》表示：「那裏的雞蛋、雞肉及部分碳水食物不足，另一個問題是食物質素，有運動員食過未煮熟的肉。他們（選手村餐廳）需要在未來幾日大幅改善。」

安迪安臣續說：「通常每屆奧運一開始總有兩三個問題，交通向來是其中之一。不過，今屆最大的問題出現在選手村內的食物，供應不足夠。」

奧運選手村餐廳的食物被指不足，尤以雞蛋及烤扒為甚。（Getty Images）

「我們的運動員寧願到我們的中心吃飯，所以我們要加派多一位廚師過去，以滿足遠超預計的需求。」英國隊租用了一間離奧運村15分鐘車程的中學，將它改作為隊伍的休憩中心，方便運動員與家人及朋友相聚。「運動員不但（在休憩中心）吃午飯，他們還叫外賣回去當晚飯，因為他們不想入去選手村的餐廳。我們會盡力令運動員有更多食物選擇。這是目前遇到的最大問題。」

有一名不願透露姓名的英國運動員表示：「目前食物是最大的挑戰。他們的安排與期望有落差，上屆日本安排得好好。隨着過去幾日愈來愈多人入住，現在情況混亂。他們稱今屆奧運更加可持續發展，會用更多植物材料，但有時在繁忙時間入去食飯，你連找一件雞肉食都很困難。」

選手村餐廳表示已加強供應。（Getty Images）

負責選手村膳食的Sodexo Live回應法國《隊報》的查詢時表示，會認真嚴肅看待運動員的意見，他們的發言人說：「正努力加強選手村餐廳的食物供應。雞蛋及烤肉特別受歡迎，所以已經增加供應以滿足運動員需求。」選手村的餐廳為超過1.5萬名運動員服務，設有3300個座位，每日提供約4萬份餐。

選手村的餐廳被指雞蛋供應不足。（Getty Images）

為了減少碳足跡，選手村餐廳有四分一食物原材料來自巴黎250公里內的範圍，其中20%食物獲有機認證，所以肉類、牛奶及雞蛋皆來自法國生產，約三分一食材以植物為來源。在選手村餐廳提供的500道各地風味菜式中，近三分二為素食。