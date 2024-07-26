巴黎奧運｜江旻憓爭首面獎牌　衝金之路潛在對手一覽

巴黎奧運劍擊項目首日賽事，港隊女子重劍世界第一江旻憓（Vivian）將打頭陣，在巴黎大皇宮（Grand Palais）力爭金牌。

經抽籤後，江旻憓首圈輪空，將與埃及或塞內加爾劍手在次圈（32強）碰頭。她位處籤表的上半，晉級過程有機會遇世界冠軍，她的衝金之路又有什麼潛在對手？



江旻憓即將第三次出戰奧運。（黃寶瑩攝）

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江旻憓第三度征戰奧運，上屆於東京八強出局，今屆在花都捲土重來。她今年初連贏多哈大獎賽及世界盃巴塞隆拿站，此後於富吉拉站世界盃再添一冠，以三冠的亮眼佳績迎接奧運。她在過去賽季亦未曾跌出「世一」之位，外國賭博公司把她列作金牌頭號熱門。

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江旻憓。（FIE圖片）

江旻憓爭金潛在對手｜32強：侯絲辛

來自埃及的20歲劍手侯絲辛（Aya Hussein），首圈將與另一非洲劍手、塞內加爾的迪昂格（Ndeye Binta Diongue）爭出線。侯絲辛今季在國際賽未曾打入正賽圈，由於早前於非洲錦標賽摘下銅牌，世界排名升上第51位。江與侯絲辛過去未曾碰頭，但以江旻憓之實力，應無太大考驗。

侯絲辛是今屆非錦賽銅牌得主。（FIE圖片）

江旻憓爭金潛在對手｜16強：侯絲遜

20歲的侯絲遜（Hadley Husisian）是美國女子重劍新希望，她去年是青年組「一姐」，現時世界排名19，今次首度亮相奧運。侯絲遜在過去賽季取得成年組獎牌零的突破，奪得美洲錦標賽銀牌，年初於多哈大獎賽更首度登上國際賽頒獎台，摘下銅牌，巧合的是，侯絲遜的四強對手正是江旻憓，當時江旻憓以15：14險勝。

江旻憓曾在多哈站大獎賽四強擊敗侯絲遜。（FIE圖片）

侯絲遜在今屆美洲錦標賽獲得銀牌。（FIE圖片）

江旻憓爭金潛在對手｜8強：摩爾侯遜

2019年世界冠軍、來自巴西的摩爾侯遜（Nathalie Moellhausen），即使年屆38歲，依然屹立不倒，現時世界排名第8，今季依然保持水準，兩度登上頒獎台。

摩爾侯遜與江旻憓五度交手，這名巴西老將稍為佔優，其中三次勝出，二人今季曾兩度交鋒，各贏一場。

摩爾侯遜今年兩度踏上頒獎台。（FIE圖片）

江旻憓爭金潛在對手｜4強：辛杜絲奧

若然江旻憓順利殺入4強，她的對手有機會是第4或第5種子，無獨有偶，兩名種子都是意大利劍手，將是辛杜絲奧（Alberta Santuccio）與莉絲（Giulia Rizzi）之爭。

35歲的莉絲今屆首戰奧運，憑着今季的一冠兩亞，登上世界第5。29歲的辛杜絲奧戰績雖不及隊友，但她在近兩站國際賽取得季軍，歐錦賽同樣摘銅而回，當時她在8強正是以15：6輕取莉絲，論近況確實較佳。

辛杜絲奧在今年歐錦賽屈居亞軍。（FIE圖片）

江旻憓爭金潛在對手｜決賽：孫一文

32歲的中國劍手孫一文，曾於2016年里約奧運摘銅，上屆在東京封后，她是今屆參賽的女子重劍手之中，奧運往績最佳一人。

不過孫一文今季國際賽表現平平，來自山東煙台的她在亞錦賽取得亞軍，是今季唯一獎項，但以其奧運往績和經驗，蟄伏大半年後要再打出水準爭衛冕，不是沒機會。孫一文與江旻憓過去五次交手，江旻憓曾三次落敗。

中國劍手孫一文力爭衛冕。（FIE圖片）