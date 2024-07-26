巴黎奧運．網球︱祖高域拿度夢幻對決或次圈上演　梅利今屆後退役

巴黎奧運網球賽事在舉世知名的法國網球公開賽（法網）主場Stade Roland Garros上演，破紀錄14次高舉法網錦標的「泥地王」拿度（Rafael Nadal），力爭再奪奧運男單金牌，不過抽籤形勢對他甚為不利，因為他很大機會在次圈便會遇上老對手祖高域（Novak Djokovic）。

網球賽事賽程密集，今年再加上奧運，不少球手均因傷病在奧運抽籤前宣布退賽，包括男單世界排名第一的冼拿（Jannik Sinner）、女單世界排名第三及四位的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）、列巴堅娜（Elena Rybakina）等多位前列球手，至於兩奪男單金牌的英國名將梅利（Andy Murray）則指，自己狀態不足以打男單，但仍會出戰雙打賽事，他同時表示會在今屆奧運後掛拍。



拿度近年受盡傷患困擾，他跟祖高域的對決睇一場少一場。（Getty Images）

拿度V祖高域夢幻對決或次圈上演

冼拿（Jannik Sinner）缺陣下，祖高域被列為頭號種子，他首圈對手為澳洲的艾頓（Matthew Ebden），順利勝出的話，次圈會遇上拿度對匈牙利球手富蘇域斯（Marton Fucsovics）的勝方，有望展開全世界最期待的夢幻對決。

祖高域非常努力參加奧運，自2008北京奧運起4度出戰，僅在2008年一屆獲得一面銅牌，那屆他在男單4強不敵拿度，銅牌戰擊敗美國的比歷克摘銅，他也有出戰男雙賽事，首圈已被淘汰。2012倫敦奧運，他在4強不敵主場出戰的梅利，銅牌戰再負阿根廷球手迪樸度，而男雙再次首圈出局。2016里約奧運，首圈再次遇上迪樸度，又一次敗陣；男雙終於首度晉級，次圈16強又行人止步。2020東京奧運他終於棄戰雙打，專攻男單仍再次在4強下馬，銅牌戰亦再度飲恨。

回望祖高域在奧運可歌可泣的參賽史，國際奧委會或許應考慮給他一個「勤工獎」。他特別為奧運遷就訓練，「那將會是一年之中非常疲倦的時間，我要跟我的團隊計劃訓練和準備，令我可以發揮最佳水平。」祖高域24次高舉大滿貫錦標，創下男子球手紀錄，獎盃櫃內就只差一面男單奧運金牌。已屆36歲的塞爾維亞球王，仍未有退下來的跡象，今年一大目標直指巴黎奧運金牌，「贏得奧運絕對是今個賽季在大滿貫以外其中一個最重要目標」。

梅利巴黎奧運只戰男雙。（Getty Images）

梅利退役前最後一舞 遺憾未能再戰男單

2012、2016兩屆奧運男單金牌得主梅利，賽前宣布今屆因狀態不足，避戰單打，惟仍會出戰雙打賽事，並表示奧運後退役。梅利夥拍伊雲斯（Dan Evans）參加男雙，首圈便遇上日本名將錦織圭和拍檔Taro Daniel。錦織圭曾在2016奧運贏得男單銅牌，他跟梅利和祖高域同為5戰奧運的網球手。

梅利在奧運抽籤時說，「奧運會對我來說非常特別，球場上也有一些奇妙的回憶，尤其是在倫敦。」他坦言，「能打多一次我很開心，（未能出戰單打）是不幸，我為出戰兩個項目而訓練，但我現在老了一點，較難從傷患中恢復過來。我已經沒有時間了。」

德國女單選手姬芭（Angelique Kerber）同樣宣布奧運後掛拍。（Getty Images）

德國女單選手姬芭（Angelique Kerber）同樣宣布奧運後掛拍，她在首圈便遇上日本球手大坂直美，二位前大滿貫得主皆非種子球手，組成今屆網球賽事早段另一場重量級對決。

今屆奧運網球賽事前，多位著名球手因傷病等原因退賽，包括男單世界排名第一的冼拿（Jannik Sinner）、丹麥的魯尼（Holger Rune），女單世界排名第三的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）、第四位的列巴堅娜（Elena Rybakina）、突尼西亞的查比雅（Ons Jabeur）、英國的拉度簡奴（Emma Raducanu）、捷克球手維度素娃（Marketa Vondrousova）。