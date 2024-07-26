巴黎奧運游泳︱澳洲考慮頒獎台抗議中國泳手　勢重演賀頓孫楊一幕

巴黎奧運游泳館在月出被爆出中國23泳手東京奧運前藥檢不合格仍獲放行出賽的風波下氣氛緊張，繼美國及英國泳手紛表態，認定比賽不公平之下，最新連澳洲泳手也發聲，甚至表示考慮在頒獎台抗議，令人聯想到2019年世錦賽孫楊跟澳洲的賀頓（Mack Horton）在頒獎台對峙一幕。



2019年世錦賽孫楊跟澳洲的賀頓（左）在頒獎台對峙一幕。（Getty Images）

美國三大傳奇泳手齊聲質疑

巴黎奧運前，美國游泳傳奇菲比斯到國會作證，痛斥全球反禁藥組織（WADA）無能，今屆出戰女子400、800及1500米自由泳的另一名將莉迪姬抵達巴黎後表示，「希望今個星期大家以『清白之身』出戰，但真正同樣重要的是，『他們訓練時也是清白的嗎？』」

莉迪姬不無諷刺地說，「但願情況是這樣，希望全球其他地方會進行（禁藥）測試。」有美國「新水神」稱號的7面奧運金牌得主積素（Caeleb Dressel），說得更加直白，有記者問他，是否有信心比賽是公平，他回答：「不，我不認為（No. I don't）」，「我真的不認為，他們（WADA）在處理這個個案時給予我們足夠證據支持。」

東京奧運200米蛙泳金牌得主曲克考慮在頒獎台作出反禁藥抗議。（Getty Images）

澳洲奧運冠軍考慮頒獎台抗議

中國23泳手東京奧運前藥檢不合格，仍獲WADA放行出賽，今屆奧運中國游泳隊31人大軍當中，據報有11位泳手正是東京奧運前藥檢肥佬的，當中包括東京奧運金牌得主張雨霏和汪順。除了兩人之外，中國隊焦點泳手還包括新一代蛙王覃海洋，他跟英國蛙王比迪在100米蛙泳的巔峰對決令人期待，日前比迪已率先發聲，期望有一場「公平對決」，也有其他泳手對對手疑服禁藥表達疑慮。

覃海洋同時會出戰200米蛙泳，他的另一最大對手、東京奧運男子200米蛙泳金牌得主澳洲泳手史杜保迪曲克 （Zac Stubblety-Cook）表示，正在考慮跟覃海洋比賽後是否作出反禁藥抗議，並建議其他泳手也可以表態。這難免令人回想起2019年世錦賽400米自由泳決賽後，澳洲的賀頓拒絕跟孫楊同台領獎一幕，事實上數天前的200自頒獎禮英國泳手史葛（Duncan Scott）已曾這樣做杯葛孫楊，不過到賀頓再做時才成為全球熱話。