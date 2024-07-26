巴黎奧運｜開幕禮前記者會突然取消　奧組委拒解釋引發傳媒猜測

巴黎奧運開幕禮將於當地時間今（26日）晚舉行，但當地奧組委突然取消原定今早召開的開幕禮前記者會，引起傳媒猜測，令人擔憂晚上的巴黎奧運開幕禮能否如常舉行。

英國傳媒表示巴黎奧組委未有交代取消記者會的原因，《BBC》及《每日郵報》的記者估計，因應巴黎晚上天氣變差會下雨，負責開幕禮的總監要緊急處理表演安排。



巴黎塞納河將會舉辦奧運開幕禮。（Getty Images）

《BBC》派往巴黎採訪的記者Anna Thompson表示，巴黎奧組委原定在當地時間今早舉行記者會，奧組委主席Tony Estanguet、開幕禮總監Thierry Reboul及藝術總監Thomas Jolly會一起出席。不過，奧組委在最後一刻通知傳媒記者會取消，並沒有解釋原因。

天氣預測今晚巴黎會落雨。（BBC網站）

Anna Thompson估計是因為巴黎今晚天氣轉差，這幾位高層需要去處理開幕禮事宜。今屆奧運開幕禮破天荒走出運動場，在巴黎塞納河舉行，沒有後備計劃，若果有需要，他們可以調整部分安排。根據《BBC》的天氣預測，巴黎由今晚7時起會有雨，降雨機率為27%，之後天氣逐步變差，到晚上10時更會下大雨，而降雨機率增至72%。

英國《每日郵報》報道，巴黎奧組委在記者會前不足20分鐘宣布取消。《每日郵報》提到，巴黎今早有下雨，而且天氣預測今晚都會有雨。報道表示雖然官方沒有解釋取消記者會原因，但他們相信兩位負責開幕禮的總監被急召去微調表演安排。

英國《太陽報》報道，他們的記者在記者會前45分鐘收到短訊：「巴黎2024很抱歉地通知你，今早的記者會取消。祝你有美好的一天，享受美好的比賽，我們會繼續為你解答問題。」但報道稱，官員隨後拒絕透露取消記者會的原因。

開幕禮前，法國高鐵TGV的鐵路網絡遭惡意破壞，受到縱火攻擊，令多條路線受影響。