巴黎奧運｜楊紫瓊駕臨選手村巧遇楊潤雄　通行無阻背後有更高地位

奧斯卡影后楊紫瓊駕臨巴黎奧運選手村，成為移動打卡點，運動員紛紛把握機會跟她合照。菲律賓拳擊手彼迪絲奧（Nesthy Petecio）、美籍華裔乒乓球手張安（Lily Zhang）及中華台北乒乓球手陳思羽都有分享跟楊紫瓊的合照。有眼利的網民留意到，楊紫瓊配戴的奧運證件可以入到所有地方，因為她在奧委會內很有地位，去年當選了國際奧委會委員。



張安（右）與楊紫瓊合照。（Instagram）

28歲的美國乒乓球手張安昨日（25日）在奧運選手村遇到一位大人物，就是61歲的馬來西亞影壇巨星楊紫瓊。她在Instagram上分享跟楊紫瓊的合照以及兩人寒暄的短片，她寫：「這個不在我的巴黎奧運2024目標清單之內，但我在奧運村偶然遇上楊紫瓊？！？！我內心的小女孩從《臥虎藏龍》一直尖叫到《媽的多重宇宙》。」有幸遇到楊紫瓊的還有菲律賓拳擊手彼迪絲奧及中華台北乒乓球手陳思羽。

菲律賓拳擊手彼迪絲奧與楊紫瓊合照。（x）

中華台北乒乓球手陳思羽與楊紫瓊合照。（網上圖片）

有網民從運動員分享的合照見到，楊紫瓊身上戴住的奧運證件為「ALL」，可以入去到任何奧運相關的場所。在奧運會，楊紫瓊的身分並非普通名人或影星，而是組織中人！在去年10月的國際奧委會會議中，楊紫瓊獲提名為國際奧委會新委員的候選人，並以61票贊成、9票反對、1票棄權，當選國際奧委會委員。楊紫瓊投身電影行業前，曾是馬來西亞青少年壁球冠軍。

楊紫瓊。（視覺中國）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦在社交網站分享，遇到楊紫瓊，他寫：「奧運不但是體育盛事，也是見舊朋友、認識新朋友的好機會，昨日在巴黎奧運選手村就碰上楊紫瓊，她亦是國際奧組委成員。今日我會參加法國體育部長的接待會，期待與他們交流溝通、促進合作。」