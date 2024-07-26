巴黎奧運開幕禮｜馬來西亞隊服走傳統風　設計典雅但網民反應兩極

馬來西亞隊公布巴黎奧運開幕禮的隊服，設計充滿傳統色彩。巴黎奧運開幕禮會在今晚深夜、即周六凌晨舉行。



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馬來西亞隊的巴黎奧運開幕禮隊服。（Instagram）

大馬的隊服出自當地著名設計師Rizman Ruzaini手筆，靈感來自馬來西亞的傳統特色。隊服以橄欖綠為主色，在燈光下會顯出金色的效果。女運動員會穿上馬來傳統女裝Baju Kurung配搭頭巾，以金絲刺繡為裝飾；至於男運動員則穿傳統男裝Baju Melayu Teluk Belanga，風格來自柔佛州。

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大馬青年及體育部部長楊巧雙在社交網站公布隊服，表示：「這是由大馬國家體理會挑選出來，馬來西亞代表團在巴黎奧運身穿的官方制服。」

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在大馬隊相關的Instagram上，網民普遍反應正面，認為設計經典優雅有貴氣，與眾不同，相信開幕禮上很易認出大馬的運動員。不過，亦有人認為這套隊服欠缺體育運動及奧運元素，似是去宴會，甚至有人覺得很似是開齋節的宣傳海報。

外國討論區Reddit亦有不少網民談論大馬的隊服，有人認為漂亮程度僅次蒙古，顯得高貴典雅，有王室禮服之感，而最多人支持的兩個留言大致相似，一個表示「風格及剪裁都好，但不喜歡這種顏色，顯得單調，馬來西亞不是這樣的」，另一則是「喜歡風格，討厭顏色」。

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蒙古奧運代表團的開幕禮及閉幕禮制服，左一為男子持旗手款式、左二為女子持旗手款式、左三及四分別為男、女子運動員所穿款式。（MICHELAMAZONKA）

在巴黎奧運，馬來西亞會派出26名運動員參加11個項目，爭取國家史上首面奧運金牌。大馬的金牌希望在羽毛球及場地單車，36歲的單車名將「阿旺」阿茲祖哈尼（Azizulhasni Awang）在里約及東京奧運分別贏得男子競輪賽銅牌及銀牌，而羽毛球就寄望男雙的謝定峰/蘇偉譯以及男單的李梓嘉。