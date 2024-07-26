巴黎奧運開幕禮｜馬來西亞隊服走傳統風 設計典雅但網民反應兩極
撰文：威廉神
出版：更新：
馬來西亞隊公布巴黎奧運開幕禮的隊服，設計充滿傳統色彩。巴黎奧運開幕禮會在今晚深夜、即周六凌晨舉行。
巴黎奧運2024香港隊名單 免費直播時間表+港隊賽程+獎金一覽
巴黎奧運港隊重點賽程 江旻憓7.27登場 張家朗何詩蓓7.29爭獎牌
+2
大馬的隊服出自當地著名設計師Rizman Ruzaini手筆，靈感來自馬來西亞的傳統特色。隊服以橄欖綠為主色，在燈光下會顯出金色的效果。女運動員會穿上馬來傳統女裝Baju Kurung配搭頭巾，以金絲刺繡為裝飾；至於男運動員則穿傳統男裝Baju Melayu Teluk Belanga，風格來自柔佛州。
巴黎奧運開幕禮持續更新｜周五深夜塞納河揭幕 張家朗何詩蓓持旗
大馬青年及體育部部長楊巧雙在社交網站公布隊服，表示：「這是由大馬國家體理會挑選出來，馬來西亞代表團在巴黎奧運身穿的官方制服。」
在大馬隊相關的Instagram上，網民普遍反應正面，認為設計經典優雅有貴氣，與眾不同，相信開幕禮上很易認出大馬的運動員。不過，亦有人認為這套隊服欠缺體育運動及奧運元素，似是去宴會，甚至有人覺得很似是開齋節的宣傳海報。
外國討論區Reddit亦有不少網民談論大馬的隊服，有人認為漂亮程度僅次蒙古，顯得高貴典雅，有王室禮服之感，而最多人支持的兩個留言大致相似，一個表示「風格及剪裁都好，但不喜歡這種顏色，顯得單調，馬來西亞不是這樣的」，另一則是「喜歡風格，討厭顏色」。
在巴黎奧運，馬來西亞會派出26名運動員參加11個項目，爭取國家史上首面奧運金牌。大馬的金牌希望在羽毛球及場地單車，36歲的單車名將「阿旺」阿茲祖哈尼（Azizulhasni Awang）在里約及東京奧運分別贏得男子競輪賽銅牌及銀牌，而羽毛球就寄望男雙的謝定峰/蘇偉譯以及男單的李梓嘉。
巴黎奧運｜選手村食物供不應求 雞蛋烤肉最缺 英國隊加廚師自救巴黎奧運｜法國酷熱如焗桑拿 首次戶外辦開幕式能逃過降雨陰霾？巴黎奧運開幕．圖輯｜1.5萬公里外的滑浪賽場 是巴黎沒有的色彩巴黎奧運開幕｜運動員乘船進場全長6公里 港隊將與其他隊伍夾船巴黎奧運．女排︱美貌實力兼備排球女神 今屆13位長人美女附IG