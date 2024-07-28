江旻憓奧運奪金｜賽前得鄧炳強點名支持　為港隊贏得今屆首面獎牌

得到保安局局長鄧炳強點名支持的香港「微笑劍后」江旻憓，在巴黎奧運女子重劍贏得金牌。鄧炳強過去周四在社交平台分享片段，他表示最希望港隊劍擊代表江旻憓可以贏得女子重劍個人金牌。



港隊代表江旻憓。（袁志浩攝）

巴黎奧運劍擊女子重劍個人賽決賽，港隊代表江旻憓在一度落後1：7的劣勢下，以12：12追平東道主劍手瑪露比頓，並在加時「決一劍」取勝，以13：12擊敗對方，贏得奧運金牌。

保安局局長鄧炳強表示最支持江旻憓贏奧運金牌。（Facebook片段截圖）

保安局局長鄧炳強表示最支持江旻憓贏奧運金牌。（Facebook片段截圖）

在幾日分享的片段中，被問到最希望那一位運動員贏金牌，鄧炳強表示：「當然是劍擊世一江旻憓，因為她很支持我們保安局的青年工作。」翻查以往報道，江旻憓曾經在2021年擔任第四屆「香港青年服務領袖獎」的宣傳大使。

鄧炳強另外支持中國女排，早前中國女排訪港比賽，他有到場打氣，並與隊長袁心玥合照。

保安局副局長卓孝業最想看羽毛球混雙的鄧俊文/謝影雪，因為兩人是最後一次拍檔參加奧運，希望他們可以打出滿意的成績。（Facebook片段截圖）

保安局副局長卓孝業最想看羽毛球混雙的鄧俊文/謝影雪，因為兩人是最後一次拍檔參加奧運，希望他們可以打出滿意的成績。至於保安局常任秘書長李百全表示最想看何詩蓓，希望她可以再創佳績。