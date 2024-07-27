巴黎奧運直擊︱你看不到的開幕禮　鏡頭以外，自由開放中有點狼狽

巴黎奧運香港時間周六凌晨正式開幕，記者有幸取得開幕禮入場券，走入典禮最終表演場地夏樂宮。

思想自由開放的法國人，打破開幕禮必在運動場舉行的傳統框架，用整個城市作為場地，各式各樣的元素例如法國大革命、電影發源地、時尚紅地毯，展現了自由、平等、博愛這個國家格言，充滿哲學思維的法國人要告訴世界：快樂，是要現場感受的。

然而，一場天雨似乎都把城市開幕禮搞砸。身在現場的我，直播鏡頭以外，我體會到：狼藉，也是要現場感受的。

01體育記者袁志浩 法國巴黎直擊



「球王」施丹在短片裏手持聖火乘坐火車，大概是法國在廣義上作為電影發源地，向1895年經典《L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat》的火車進站致敬。

今屆開幕禮不以場地的維度設限，改以整個地市為奧運揭開序幕，運動員乘船在塞納河上魚貫進場，6公里河道兩旁都是表演場地。像《刺客教條：大革命》中的刺客，貫穿整個開幕禮，中間穿插各項表演，卡門、蒙羅麗莎失竊，還有法國大革命元素例如孤星淚、古監獄等，都是法國人展示他們如何以自由平等博愛的思想啟蒙世界。

開幕禮以截然不同的方式呈現，香港觀眾從電視直播看到的，基本上顛覆了以往對開幕禮流程的認知，恍似「無預警」的表演看起來難免有點支離破碎，但能以整個奧運開幕禮改寫巴黎的一天，法國人還是想告訴世人：快樂，是要現場感受的。

那麼，現場的感受，又是不是真的快樂呢？

觀眾穿上同一款雨衣欣賞開幕禮。（袁志浩攝）

這天的巴黎下着滂沱大雨。身在夏樂宮，不論傳媒與觀眾，都同時起立、換上雨衣......

開幕禮前的紅地毯環節、Lady Gaga在塞納河上勁歌熱舞、張家朗與何詩蓓在船上揮動區旗、以熱氣球作為聖火盆點燃聖火，我通通都只能透過直播見證。在巴黎鐵塔下工作，的確是個很夢幻的「辦公室」，然而歌后Celine Dion在鐵塔上高歌，長鏡頭下她在相機觀景窗內細小如螞蟻，鐵塔式的「幻彩詠香江」，以及體壇兩大傳奇施丹與拿度現身，算是一點安慰。

無法親眼見證港隊持旗的開幕禮，很奇怪。（袁志浩攝）

巴黎讓奧運開幕禮融入整個城市，展現的是歷史、藝術、時尚，令運動超越了運動本身。若然不受天雨影響，或許可用「完美」去形容，奈何天公不造美，夏樂宮場地除了置中的貴賓區有上蓋，兩側看台完全沒有遮擋。

記者工作視角。（袁志浩攝）

難道當局不曾考慮天氣問題嗎？記者思前想後，唯一解釋是如加設上蓋，或有礙美觀，鏡頭下的鐵塔可能受到阻擋，結果犧牲的是大家的內衣褲（因為全都濕透了）。

開幕禮前，義工不斷用布嘗試抹乾工作桌，根本徒勞，大雨下有傳媒放棄觀察現場情況，躲進半透明的防水布低頭工作。

外國記者為避雨各出奇謀。（袁志浩攝）

在狹窄的空間中工作與生存。（袁志浩攝）

即使記者有撐傘穿雨衣，防水布卻令枱上形成一個個小池塘；亦因看台無去水口，每層地面水積處處，開幕禮中後段記者都站起身來，並非因為睇得太投入興奮，而是因為想讓濕漉漉的身體通通風。

防水布令枱上形成一個個小池塘。（袁志浩攝）

受影響的還包括運動員，各國代表抵達夏樂宮後，獲大會安排站在舞台兩邊，據現場所見，首先到埗的運動員在大雨下企足至少兩小時，雖然有人選擇雨中作樂，但也有人「走回頭路」離開。

運動員在大雨中企足約兩小時，有人選擇雨中作樂。（袁志浩攝）

當大家透過電視機欣賞鐵塔的宏偉，我眼前的就只有雨傘跟人頭，就算表演有多精彩，記者早受天雨影響而懷疑人生，說實在已經無心機欣賞，部份代表團入場時即使積極向傳媒席揮手，也只得到「零回應」，證明港隊大部份代表缺席最終表演場地，避免比賽前淋雨生病，是明智之舉。

從電視看很美，現場看很多人頭。（袁志浩攝）

雨中巴黎，沒有想像中浪漫，不過派對依然，就是在大雨中大家繼續返工。