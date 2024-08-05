巴黎奧運直擊｜李思穎成港首女車手戰畢公路賽　「比想像中辛苦」

23歲香港「小女車神」李思穎成為首位完成奧運公路單車賽的女車手，上一位順利在這舞台衝線的香港運動員，已是車壇傳奇黃金寶。她是如何做到的？

01體育記者袁志浩 法國巴黎直擊



你知道巴黎奧運公路單車比賽有多難踩嗎？

這條全場158公里的賽道，有長達1.9公里的攀升，還包括凹凸不平的鵝卵石街道，跟緊密蜿蜒的路段。今屆92位參賽車手，最終只有78人完成賽事，連中、韓等亞洲選手都「上岸」。最終排第64的李思穎，更是香港首位能完成奧運公路單車賽的女車手，是連「鐵血女車神」黃蘊瑤在2012年倫敦奧運也做不到的成就。

巴黎奧運｜李思穎出戰女子公路單車順利完賽，為首名香港女車手達此成就，亦是繼2012年奧運黃金寶後就人能成功賽畢全程。（01體育記者袁志浩攝）

「斜路比我想像中多，比想像中辛苦，今天出發時看到落斜時速到（每小時）94（公里），感覺到頭盔郁郁地，我未試過，這是揸車的速度。」

4小時10分鐘，是李思穎生涯踩過時間最長的單車比賽。讓我們看看她的心路歷程——「踩到68公里，好啦我過了一半（賽程），但仍未到我極限，所以我相信有機會完成到。」戰至90公里處，她在「超長命斜」被其他車手用速度拋離，跌落第二主車群，「男隊友犧牲自己時間陪練，我更不能中途放棄。」

巴黎奧運｜李思穎出戰女子公路單車順利完賽，為首名香港女車手達此成就，亦是繼2012年奧運黃金寶後就人能成功賽畢全程。（01體育記者袁志浩攝）

最後路段返回巴黎市中心繞圈，她在鵝卵石街道上攀升，是最難捱路段之一，「現場氣氛讓我想甩也甩不到，否則好像有點『樣衰』。反正踩了100多公里，辛苦了這樣久，甩就好蝕底。」結果在艾菲爾鐵塔前的最後200米直路，她依然有力衝刺，「我驚若不衝一衝，會被教練罵......」

她是這樣堅持過來的，但最重要是小妮子很享受，「好神奇」、「好辛苦但好玩」、「新體會」，都是她面對如此「地獄級」路段的反應，難怪她想多謝自己。

巴黎奧運｜李思穎出戰女子公路單車順利完賽，為首名香港女車手達此成就，亦是繼2012年奧運黃金寶後就人能成功賽畢全程。（01體育記者袁志浩攝）

完成比賽後，李思穎放下心頭大石，兼顧公路與場地賽事的她曾被質疑貪心兩邊踩，「我準備公路賽的時間不特別多，始終教練不想我影響場地賽表現。這條路線起伏多，不太適合我踩，但今天銅牌得主（比利時車手Lotte Kopecky）也是場地賽的世界冠軍（六奪場地世錦賽金牌），希望自己也能一步一步走入歐洲節奏，有更好成績。」

巴黎奧運｜李思穎出戰女子公路單車順利完賽，為首名香港女車手達此成就，亦是繼2012年奧運黃金寶後就人能成功賽畢全程。（01體育記者袁志浩攝）

「今次會不會更愛公路賽？」記者問。

已筋疲力竭的李思穎答「應該不會愛」，因公路比場地賽「驚」及辛苦，「這次成績，代表香港女子單車隊的中長距離選手正往好的方向走，有望未來有機會跟隊友合作踩公路。」她目前仍把專注力放在場地賽，今晚便返回訓練基地備戰閉幕日（11日）舉行的場地單車全能賽。

「有信心可以有更好狀態，目標維持在前十，今日完成到第一個目標（完賽），希望到時完成到第二個。」

巴黎奧運｜李思穎出戰女子公路單車順利完賽，為首名香港女車手達此成就，亦是繼2012年奧運黃金寶後就人能成功賽畢全程。（01體育記者袁志浩攝）

現場背景在播放《星條旗》，觀眾為贏得金牌的美國選手歡呼，掌聲此起彼落。

眼前的港隊女將李思穎，相比下成績說不上優異，但縱只是順利完成，卻已很值得我們驕傲。