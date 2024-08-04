巴黎奧運｜公路單車手落斜齊被「影快相」　網民：要不要交罰款？

巴黎奧運昨日（3日）舉行男子公路單車賽，比利時車手艾雲普爾（Remco Evenepoel）贏得冠軍。在比賽尚餘66公里左右，直播畫面出現有趣的一幕，當車群經過落斜路段時，路旁的車輛偵速相機不停「影快相」。



衝終點後，冠軍艾雲普爾在巴黎鐵塔前影張威水相。（Getty Images）

英國《太陽報》報道，奧運單車手被「影快相」一幕成為網上熱話。當時比賽餘下約66公里，在主車群領先的車手發起進攻。那段是下坡的斜路，從大約海拔140高，走3.3公里斜路下降100米，至塞納河附近，之後再入巴黎市中心。

瑞士車手古恩帶住主車群衝落坡，旁邊有部偵速相機。（TVB影片截圖）

偵速相機發現單車手超速，狂影快相。（TVB影片截圖）

古恩望一望後方，不知是望對手還是望閃光的來源。（TVB影片截圖）

當時在車群帶頭的是瑞士車手古恩（Stefan Kung），他領一大班車手從斜路衝下來，突然在兩條行車道中間的車輛偵速相機閃完又閃，古恩也轉頭望一望後。賽會亦特地重播了這幕有趣的畫面。古恩最後以第7名完成比賽。

瑞士車手古恩在奧運比賽被「影快相」。（Getty Images）

有外國評述員說：「偵速相機開動了！」並開玩笑道：「他們都會被罰款，或者告票會被貼在車架上。」

網民紛紛分享單車手超速的一幕，有人留言：「我很想看到偵速相機影到的照片。」亦有人表示：「這證明他們有多麼努力。」其他留言包括「警察都在那裏但沒有發告票」、「單車手要不要交罰款」。

查看Google地圖，相關路段一直設這座偵速相機。（Google地圖截圖）

（Google地圖截圖）

查看Google地圖，相關路段一直設這座偵速相機，那是一個位置一段大斜路的尾段，前方是十字路口，相信是超速的黑點。根據路牌，這段路的坡度約為15%，限制時速為50公里。網民估計單車手下坡的時速達60公里，若果加速追趕，可能超過70公里。