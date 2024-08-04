巴黎奧運｜公路單車手落斜齊被「影快相」 網民：要不要交罰款？
撰文：顏銘輝
出版：更新：
巴黎奧運昨日（3日）舉行男子公路單車賽，比利時車手艾雲普爾（Remco Evenepoel）贏得冠軍。在比賽尚餘66公里左右，直播畫面出現有趣的一幕，當車群經過落斜路段時，路旁的車輛偵速相機不停「影快相」。
英國《太陽報》報道，奧運單車手被「影快相」一幕成為網上熱話。當時比賽餘下約66公里，在主車群領先的車手發起進攻。那段是下坡的斜路，從大約海拔140高，走3.3公里斜路下降100米，至塞納河附近，之後再入巴黎市中心。
當時在車群帶頭的是瑞士車手古恩（Stefan Kung），他領一大班車手從斜路衝下來，突然在兩條行車道中間的車輛偵速相機閃完又閃，古恩也轉頭望一望後。賽會亦特地重播了這幕有趣的畫面。古恩最後以第7名完成比賽。
有外國評述員說：「偵速相機開動了！」並開玩笑道：「他們都會被罰款，或者告票會被貼在車架上。」
網民紛紛分享單車手超速的一幕，有人留言：「我很想看到偵速相機影到的照片。」亦有人表示：「這證明他們有多麼努力。」其他留言包括「警察都在那裏但沒有發告票」、「單車手要不要交罰款」。
查看Google地圖，相關路段一直設這座偵速相機，那是一個位置一段大斜路的尾段，前方是十字路口，相信是超速的黑點。根據路牌，這段路的坡度約為15%，限制時速為50公里。網民估計單車手下坡的時速達60公里，若果加速追趕，可能超過70公里。
巴黎奧運｜法國撐竿跳選手下體「卡杆」致出局 一夜爆紅粉絲暴增巴黎奧運性別爭議｜阿爾及利亞拳手穩奪獎牌 IOC撐：天生是女性巴黎奧運．游泳｜美國女水神追平菲比斯成就 練水頂杯舊片再瘋傳巴黎奧運．田徑｜百米女飛人為何無牙買加？大師姐連上線機會都無巴黎奧運．劍擊｜烏克蘭劍后資格失而復得 摘一金一銅獲圓滿結局巴黎奧運．單車｜比利時車手獨力贏兩金 最後路段壞車焦急召增援巴黎奧運．田徑｜加勒比島國出產女飛人 首面獎牌已是價值連城