巴黎奧運．單車｜比利時車手獨力贏兩金　最後路段壞車焦急召增援

巴黎奧運男子公路單車賽，從巴黎鐵塔前方的特羅卡德羅（Trocadero）起步，繞過巴黎近郊連綿上山路段，返回巴黎鐵塔前的特羅卡德羅衝線，全長273公里。

單單是在艾菲爾鐵塔前衝線已夠夢幻，早前贏得男子個人計時賽冠軍的比利時車手艾雲普爾（Remco Evenepoel），儘管衝線前3公里遇上壞車，無阻他在公路賽再下一城，成為史上首位連贏計時賽及公路賽的車手。

至於港將劉允祐，在完成200公里後退賽，無緣在鐵塔下衝線。



奧運男子公路賽在特羅卡德羅起步。（Getty Images）

巴黎奧運男子單車公路賽，全長273公里，從「冠軍公園」的特羅卡德羅起步，途經羅浮宮﹑凡爾賽宮等巴黎景點，然後再向巴黎近郊，縱然沒有太多高山，但路段有不少上落，有些爬坡路段維持1公里，對車手們的難度不低。

奧運的公路賽不如環法﹑環意等大賽，正如比利時﹑丹麥﹑英國等車隊可派4名車手出賽，部分只是「單丁」出戰，就如香港隊的劉允祐及厄立特里亞車手﹑早前環法得分王格爾美（Biniam Girmay），這個設定不利孤軍作戰的車手們，加上今次路線最後在巴黎第18區附近繞3圈，賽道偏窄，衝線型車手難以在隊友的支援下捱到最後直路。

厄立特里亞車手格爾美亦有份出戰奧運。（Getty Images）

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今年環法獲得總季軍的比利時車手艾雲普爾，賽事餘下40公里左右，這名比利時車手決定發動攻勢，法國車手馬杜亞斯（Valentin Madouas）緊隨，可惜後段未能跟隨，艾雲普爾末段彷彿進行計時賽，不斷努力在向前衝，拉開逾1分鐘的差距。

艾雲普爾最後40公里左右發力。（路透社）

勝利在望之際，艾雲普爾轉入羅浮宮後，卻突然停在一邊，落車再不斷向工作人員揚手，十分焦急，幸好工作人員及時趕到，艾雲普爾換上新車後揚長而去，有驚無險下在巴黎鐵塔下衝線，這名比利時車手更特意在衝終點後停下來，高舉雙手拍下威水相。

艾雲普爾繼早前的男子公路個人計時賽後，再添一金，成為奧運史上首人包攬計時賽及公路賽兩項冠軍。

艾雲普爾焦急地向後方的工作人員揚手。（X截圖）

衝終點後，艾雲普爾在巴黎鐵塔前影張威水相。（Getty Images）

「經過一番努力後，在最後4公里出現這個（壞車）情況，壓力非常大，尤其是當刻隊車未準備好時，我當然緊張，幸好最終有足夠時間，是多麼美好的一天。」艾雲普爾賽後笑說。

在巴黎鐵塔前衝線，十分夢幻。（Getty Images）

艾雲普爾連贏計時賽及公路賽。（Getty Images）

唯一出戰男子公路賽的港將劉允祐，當大集團加速時，這名港將未能跟上，直至最後200公里後「上岸」，未能完成賽事。

男子公路賽唯一代表劉允祐。（港協暨奧委會圖片）