巴黎奧運單車｜環法黃戰衣車手棄戰奧運　奪冠後預告：要放鬆一下

樸加查（Tadej Pogacar）再度在環法單車賽展示「外星人」的實力，勝出6個分站，經過3498公里後，第三度贏得總冠軍的黃色戰衣。這名斯洛文尼亞單車手同樣在巴黎奧運榜上有名，但斯洛文尼亞奧委會發聲明指，這名應屆環法冠軍不會出戰男子公路賽。



樸加查贏得生涯第三個環法冠軍。（路透社）

環法單車｜兩大冠軍最後爬坡大激鬥 雲治加特逃出鬼門關後贏車

效力阿聯酋航空車隊的樸加查，今屆環法單車賽再度展現「超人」般的實力，曾與力爭衛冕的雲治加特（Jonas Vingegaard）在第11站合演精彩的大激鬥，雖然壓線不敵對方，但在第20站報回一敗之仇，兩人再度戰至最後，結果樸加查爬坡發力，輕鬆拉開距離，後方的雲治加特就只好擰擰頭。

25歲的樸加查在7個山地分站贏得其中5個，加上最後的個人計時賽「埋齋」，今年合共贏得6個分站，最終拋離次席的雲治加特6分17秒，生涯第三度贏得環法的總冠軍黃色戰衣，亦是史上第8位車手同年連贏環意及環法。

樸加查今年環法贏得6個分站冠軍。（路透社）

經過3498公里後，樸加查原定在兩星期後改披斯洛文尼亞的戰衣，代表國家隊出戰巴黎奧運，爭取超越上屆東京奧運的銅牌。

斯洛文尼亞奧委會周一（22日）發聲明，樸加查將不會出戰巴黎奧運，而他的位置將由勞法（Domen Novak）取代，聲明同時祝賀樸加查贏得環法，而且希望對方在2028年洛杉磯奧運再度為國爭光。斯洛文尼亞單車隊教練Uros Murn證實消息，並指樸加查正在「極度疲累」的狀態。

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樸加查（右）上屆東京奧運在男子公路賽摘銅。（資料圖片／Getty Images）

樸加查完成環法後，受訪時表明：「環法後我需要一點休息，放鬆一下，花點時間陪女朋友，暫時不知道下一步是什麼。」這名三屆冠軍同時避談奧運，「今年是奧運年，還有世錦賽，今屆（世錦賽）在瑞士舉行，該賽道我很喜歡，擁有彩虹戰衣（意指世界冠軍）也是我的夢想。」

樸加查戰畢環法後避談奧運。（路透社）

即使樸加查棄戰奧運，今屆環法總季軍艾雲普爾（Remco Evenepoel）﹑綠色戰衣得主﹑厄立特里亞車手格爾美（Biniam Girmay）亦會參賽。巴黎奧運男子公路賽將在8月3日上演。