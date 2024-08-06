巴黎奧運｜全紅嬋攬陳若琳痛哭　「最美教練」女大十八變勁有來頭

全紅嬋在東京奧運一鳴驚人後，在巴黎奧運衛冕女子10米台，近3年在國際賽保持頂尖成績，教練陳若琳功不可沒。

陳若琳可說是上一代的高台跳水王者，歷來贏過5面奧運金牌，包括在2008及2012年兩屆奧運於女子個人10米台摘金。她退役後做過跳水裁判，東京奧運後擔任全紅嬋的教練，幫助全紅嬋面對青春期發育及一舉成名後的處境。現年31歲的陳若琳女大十八變，如今被內地傳媒稱為「最美教練」。



全紅嬋衛冕10米台，連贏兩屆奧運金牌。（路透社）

在8月6日的巴黎奧運跳水女子10米台決賽，全紅嬋由頭帶到尾，以總分425.6分贏得金牌，另一位中國代表陳芋汐落後4.9分得銀牌。當全紅嬋跳完最後一跳，上水後先禮貌地向全場鞠躬，之後走往教練陳若琳，與她擁抱。全紅嬋也忍不住淚水，在陳若琳懷中哭起來。陳若琳撫摸她的臉蛋，甚至被影到有一下捏她的臉蛋，溫馨地叫她展露笑容。

全紅嬋複製教練陳若琳當年的成就，衛冕10米台奧運金牌。全紅嬋是上屆東京奧運金牌得主，今屆蟬聯錦標，加上在雙人賽摘金，目前累積3面奧運金牌。

全紅嬋巴黎奧運跳水片段重溫｜第一跳完美滿分 挫陳芋汐衛冕成功

跳完第五跳後，全紅嬋抱住教練陳若琳哭起來。（路透社）

3年前，全紅嬋還像一個小妹妹，如今已是一位17歲亭亭玉立的少女。儘管全紅嬋天才橫溢，但都要面臨發育期對跳水動作的影響。她說：「動作愈來愈沉重了也是，覺得沒有那麼輕鬆，然後完成的（水平）很低，沒有以前那麼高了。」

全紅嬋晉身巴黎奧運決賽，並贏得金牌。（路透社）

「我也年輕過，但是我怎麼回不到年輕的感覺了。」全紅嬋說：「我有時候因為體重……然後重了，整個下午……有時候就心情不好吧，就想跳動作的時候，會不會過不來、會不會捱罵。有時候也想，今天練不好會怎樣。」

為了好好照顧在東京奧運一舉成名的全紅嬋，中國隊3年前邀請了退役名將陳若琳入隊，擔任全紅嬋的主管教練。陳若琳說：「當時領隊找到我，說全紅嬋你帶吧，我說好。」

全紅嬋教練陳若琳是奧運5金得主，有內地傳媒稱她為「最美教練」。（微博）

陳若琳小時候父母離異，遭父母拋棄，由外婆照料，後來獲舅父收養。陳若琳是一位跳水天才，14歲參加跳水世界盃，15歲就在北京奧運贏得兩面金牌；4年後，陳若琳維持水準，在倫敦奧運衛冕了10米台個人及雙人賽冠軍，到2016年里約奧運再贏雙人金牌後退役。奧運5金得主的陳若琳退役後擔任裁判，直至東京奧運後執教全紅嬋。

當年15歲的陳若琳在北京奧運贏得金牌。（Getty Images）

陳若琳經歷過全紅嬋正在經歷的一切，亦全都克服過。她憑自己的經驗及技術，協助全紅嬋面對過去3年的變化及難關。每場全紅嬋的比賽，陳若琳都站在池邊，細心觀察徒弟的表現，第一時間等待她上水，有時給她意見，有時給她鼓勵。

全紅嬋教練陳若琳是奧運5金得主，有內地傳媒稱她為「最美教練」。（微博）

現年31歲的陳若琳談到青春期發育對全紅嬋的影響：「就像你身上綁着一副沙袋，你去跳，這完全是不一樣的。」

全紅嬋教練陳若琳是奧運5金得主，有內地傳媒稱她為「最美教練」。（微博）

發育是每位跳水運動員要面對的最大難關，體重上升會影響動作發揮。故此，陳若琳嚴格控制全紅嬋的飲食，確保她有足夠營養同時避免額外的攝取。陳若琳以前也試過突然暴肥，她說：「平時練得很累，你總會想吃，但你稍微吃一點就會長胖。」

同時，陳若琳安排了不同的體能及力量訓練。全紅嬋亦很自律，例如訓練課由下午1時半至晚上8時，但她常常中午12時就會到健身室早一步加操。全紅嬋說：「教練很嚴格，但她是為我好。」

全紅嬋教練陳若琳是奧運5金得主，有內地傳媒稱她為「最美教練」。（微博）

陳若琳與全紅嬋相差14歲，有時像師徒，有時像姐妹，有時像母女，亦有時像朋友，關係融洽。在杭州亞運，有粉絲送了一個烏龜背囊給全紅嬋，全紅嬋第一時間想起教練，問得粉絲同意後，將背囊送給了陳若琳。

幫助運動員登上巔峰難，幫助運動員持續留在巔峰上更難。全紅嬋出道即巔峰，過去3年雖略有起伏，但大致沒有下滑，與另一位中國選手陳芋汐壟斷了10米台的金牌。與陳芋汐的競爭中，全紅嬋有贏有輸。

全紅嬋教練陳若琳是奧運5金得主，有內地傳媒稱她為「最美教練」。（微博）

陳若琳說：「還有一個就是心理變化，她從什麼都不是，到一下子拿到了奧運冠軍，所有的關注度、所有的人都在誇她，把她捧到這個位置上，她會覺得自己無敵了。我經歷過這一個時期，走了很多彎路，所以我就想讓她少走一些。」

在陳若琳的指導下，全紅嬋再次登上奧運頒獎台的最高，贏得女子10米台金牌。