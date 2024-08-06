巴黎奧運田徑｜杜普蘭蒂斯撐竿跳超班奪金　「奧運破世績是夢想」

「Mondo！Mondo！」

巴黎奧運田徑場男子撐竿跳，全場只得瑞典的杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）跳過6米，穩奪金牌，最後兩跳成為這名撐竿跳男神的表演時間，嘗試刷新自己保持的世界紀錄，在他第三次試跳跨過6.25米後，他第九次在世界紀錄史冊上留下自己的名字。



杜普蘭蒂斯是全場唯一一人跳過6米，提早鎖定金牌。（路透社）

杜普蘭蒂斯2020年第一次打破世界紀錄，至巴黎奧運前的四年多，八度刷新世績。

24歲的他在巴黎奧運再度展示於男子撐竿跳的統治力，頭三跳輕鬆跨過，第四跳一次過越過6米，美國選手簡達歷斯（Sam Kendricks）與希臘的卡拉利斯（Emmanouil Karalis）均未能跳過6米，杜普蘭蒂斯提早奪金，順利衛冕。

杜普蘭蒂斯奪金後，擺出開槍姿勢。（Getty Images）

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全個法蘭西體育場（Stade de France）的目光注視在杜普蘭蒂斯身上，看台上有不少瑞典擁躉高舉「6.25」，正是杜普蘭蒂斯衝擊的世界紀錄，他穩奪金牌後首跳6.10米，同樣輕鬆過關。

杜普蘭蒂斯嘗試第9九次破紀錄前，與其他選手有講有笑，卡拉利斯又幫他在手指上貼膠布。當他準備起跳前，全場觀眾鼓掌打拍子，杜普蘭蒂斯首兩跳高度足夠，但僅僅右手觸碰到杆，試跳失敗。

最後一次機會，連簡達歷斯亦為杜普蘭蒂斯拍手打氣，杜普蘭蒂斯把握最後機會，順利越過6.25米，這名瑞典美男落墊後難掩興奮，隨即往場外狂奔，走向觀眾席與模特兒女友擁吻慶祝，分享喜悅，其後再與隊友激動地互打，再逐一與隊友﹑教練慶祝，然後跟另外兩位獎牌得主影威水相。

打破世界紀錄後，這名瑞典美男狂奔慶祝。（路透社）

杜普蘭蒂斯破世績後，與靚女女友擁吻慶祝。（路透社）

偌大的法蘭西運動場，杜普蘭蒂斯將6.25米的紀錄載入史冊，他直言短時間未能消化如此夢幻的一刻，「我在奧運舞台打破世界紀錄，這個大概是撐竿跳運動員的最大舞台，這是我從小的夢想，我從來都不是運動場中受注視的項目，如今竟在10萬人的運動場出賽，就像美式足球賽一樣，感激大家給予我的能量」。

杜普蘭蒂斯第9次打破世界紀錄。（路透社）