巴黎奧運乒乓｜巴西獨臂女將首征奧戰團體　失去右手依然奮力追夢

巴黎奧運乒乓球女子團體賽16強，巴西直落三場不敵韓國出局，但首仗代表「森巴兵團」出戰雙打的般娜阿歷山大（Bruna Alexandre），以左手握拍的獨臂女將，成為巴西史上首人征戰奧運會及殘奧會。

「不要放棄你的夢想，哪怕你只得一隻手或一條腿，一切皆有可能。」



巴黎奧運乒乓女團16強，巴西直落三場不敵韓國，無緣晉級，隊中的獨臂女將般娜阿歷山大，首度代表「森巴兵團」參加健全奧運會，是巴西首人﹑亦是史上第三人征戰過奧運及殘奧。

般娜阿歷山大是巴西史上首人曾經出戰奧運及殘奧。（路透社）

阿歷山大僅3個月時因為血栓而截肢，從此失去了右手，但無阻她繼續追夢。阿歷山大在7歲時接受乒乓球，起初只是玩票性質，到她代表自己的州份出戰，更加擊敗巴西國家隊的成員，她逐漸認為可以在乒乓幹一番事業。只得一隻右手做運動，阿歷山大需要在協調上下苦功，她從滑板及足球提升平衡力及身體的強度。

阿歷山大在2014年代表巴西出戰世界錦標賽，在女子單打及團體獲得雙銅牌，其後兩屆參加里約及東京殘奧，連奪1銀3銅，並在今夏創下歷史，代表巴西出戰巴黎奧運。

阿歷山大代表巴西女團出戰。（路透社）

阿歷山大夥拍高橋茱莉亞（Giulia Takahashi）出戰雙打，失去右手的她，把乒乓球放在球拍上，再拋起發球，或是得分後與拍檔擊掌，完全動作也十分純熟，失去右臂彷彿沒有太大影響，可惜巴西該場直落3局落敗。

就算只得左手，無損阿歷山大在場上的靈活度。（路透社）

「這不是我們想要的結果，但我們從始至終沒有放棄，我對球隊的奮戰至最後而感到十分自豪。」即使阿歷山大直言韓國是其中一支最佳的球隊，但她都成功取分，令她十分高興。

從殘奧到奧運，阿歷山大深信一切也有可能，「不要放棄你的夢想，哪怕你只得一隻手或一條腿，一切皆有可能。我的生涯經歷22年後的今日，我終於來到奧運的殿堂。」

不要放棄你的夢想，哪怕你只得一隻手或一條腿。（路透社）

阿歷山大即將在月尾代表巴西第三度征戰殘奧會，再度衝擊金牌，這名29歲的「獨臂女將」未放棄奧運，「我希望在2028年的洛杉磯再度返回奧運舞台」。