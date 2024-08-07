巴黎奧運｜哈佛醫科生200米封后創校史　每日到醫院做義工助大眾

有什麼比哈佛大學畢業更威風？

就是從哈佛大學醫學系畢業後，再贏得奧運金牌。

巴黎奧運女子200米，加比湯瑪絲（Gabby Thomas）就是寫下哈佛歷史的人。



巴黎奧運女子200米金牌：加比湯瑪絲。（路透社）

巴黎奧運女子200米決賽，美國共有三名選手，包括加比湯瑪絲、碧坦妮布朗和麥肯絲朗治，來自聖盧西亞的百米飛人艾菲特亦躋身這場決賽。八名選手過彎後，加比湯瑪絲已經帶出，最終保持優勢輕鬆衝過終點，21.83秒的成績是歷來第二快，僅次於短跑傳奇姬菲芙1988年創下21.34秒的世界紀錄。

加比湯瑪絲衝過終點後雙手抱頭，一臉不能置信的表情，直至揚起國旗歡呼一刻，終於相信自己突破三年前東京運銅牌的戰績，成為實至名歸的200米金牌選手。

聖盧西亞的加菲特與美國的碧坦妮布朗分列亞季，前者也在短項短跑斬獲一金一銀，成為田徑場大贏家。

加比湯瑪絲贏得巴黎奧運女子200米冠軍。（路透社）

「我『與世隔絕』了，我只有一個焦點，就是終點線。我把整個人的能量集中在比賽上，我感覺整場比賽只得我一個人。」加比湯瑪絲賽後說。

加比湯瑪絲歷來在兩屆奧運累積一金一銀一銅，包括東京奧運200米銅牌及4X100米接力金牌，她也是哈佛史上首個贏得奧運短跑金牌的學生。

巴黎奧運女子200米衝線一刻。（路透社）

要像加比湯瑪絲那樣運作自己的腦袋並不容易，事實上她也是一名超級高材生。因為孖生兄弟Andrew患有ADHD、弟弟Desi患有自閉症，喜愛讀書的加比湯瑪絲決心鑽研醫學，她2019年從哈佛大學神經學科取得學士學位後，再到產出不少諾貝爾獎得主的德克薩斯大學奧斯汀分校攻讀流行病學碩士。

小時候打壘球和踢足球的她，中學開始兼顧田徑，而且愈跑愈好，就讀哈佛時已贏得不少大學賽事錦標，並於2018年轉做全職運動員。

（路透社）

田徑場上，加比湯瑪絲無疑是特別的。她不像隊友莎卡莉李察臣或牙買加飛人役霸氣外露（雖然牙買加女子隊今年「冇影」），沒有誇張的指甲、鮮艷的髮色。她特別注重心靈健康，例如比賽前不聽節拍強勁的音樂，卻選擇一個寧靜的角落，以「禪音」讓自己專注；雖然熱愛跑步，但她不會把所有時間押在跑道上，即使每天訓練3至6小時，訓練以外仍堅持到當地的醫學中心當義工，協助沒有購買醫療保險的人士診症，讓自己感受到跑步以外仍有能力幫助別人；寵物是她「放負」的好伙伴，每當事情不順心、感覺自己失敗，她就與狗狗Rico外出散步，分散注意力；普拉堤是她其中一種最喜愛的訓練，她說過，作為一名奧運選手，但每次走進普拉堤的房間，看到其他普拉堤愛好者做到的動作而自己做不到，就知道自己有多少小肌肉沒得到鍛煉，從而學會保持謙卑；睡覺也是她最喜愛的事，「睡覺有多重要？不只是作為精英運動員，更是一個普通人保持正常運作的不二法門」。

加比湯瑪絲的好朋友Rico。（IG：gabbythomas）

加比湯瑪絲大方得體，不時分享自身心得。（IG：gabbythomas）

苦練是運動員的基本，對自身的了解、對世界的感悟，才是運動員步向金字塔頂端的致勝關鍵。雖然加比湯瑪絲沒有傳統短跑那種你死我亡的殺氣，但她的成熟知性、優雅大方和從容內歛，在競技場上更是一道無可比擬的美麗風景，這面創出哈佛校史的金牌，足以說明腦袋和待人接物的重要。