巴黎奧運田徑｜美國賴奧斯首奪金　最接近的飛人之戰影相分勝負

巴黎奧運男飛人之戰，美國跑手賴奧斯（Noah Lyles）與基尚湯臣（Kishane Thompson）鬥到衝線要影相分勝負，結果賴奧斯以0.005秒的些微優勢奪金，是美國近20年來首人奧運百米飛人。曾經在奧運選拔賽拿出《遊戲王》卡片的賴奧斯，今次在奧運奪金後施展「龜波氣功」。



巴黎奧運男子100米決賽，美國與牙買加兩大短跑強國佔據其中五席，上屆冠軍積及斯（Marcell Lamont Jacobs）同樣躋身決賽。

美國跑手賴奧斯是應屆世界冠軍，無疑是奪金熱門之一，這名27歲的跑手起步一般，未見優勢，幾名跑手接近平排衝線，即使衝線後都未知誰人勝出，今次百米飛人之戰相當激烈，雖然未能造出世界紀錄，但奧運史上首次在100米決賽中，8名跑手在標準風速下，全數在10秒以內完成。

巴黎奧運百米飛人之戰相當激烈。（路透社）

湯臣（左）與賴奧斯最後衝線需要影相分勝負。（路透社）

基尚湯臣與賴奧斯稍為佔優，當兩人過終點後，大家齊齊望着場館的大電視，等待成績公布。兩人時間十分接近，需要影相分勝負，直播鏡頭一直捕捉賴奧斯及基尚湯臣，結果兩人同樣跑出9.79秒，但賴奧斯的準確時間是9.784秒，湯臣則稍慢0.005秒，賴奧斯隨即興奮地撕走身上的號碼布慶祝。

賴奧斯繼上屆東京奧運200米摘下銅牌，今次再進一步，升上頒獎台最高一級，首度奪走奧運金牌，同時是美國近20年的首名奧運百米男飛人。

賴奧斯撕去身上的號碼布慶祝。（路透社）

+ 1

賴奧斯在100米初賽跑出10.04秒，儘管足夠他晉級，這名美國跑手對這個時間不太滿意。賴奧斯其後在準決賽改善時間，以9.83秒晉級，最後在決賽創下生涯最佳的9.79秒。賴奧斯指初賽的時間一度令他失望，幸好治療師要他放下，他才可以跑出最佳時間。

「你不能要求一個比現時（奧運）更偉大的時刻.......希望大家喜歡這個Noah，我未來還有更多精彩時刻。」

在美國選拔賽拿出《遊戲王》卡片而在網上爆紅，作為動漫迷的賴奧斯，勝出後對着鏡頭做出另一漫畫《龍珠》的招牌動作「龜波氣功」慶祝。

美國百米飛人奧運選拔賽奪金 兩次展示《遊戲王》卡牌引熱議