巴黎奧運田徑直擊︱看台觀戰百米男飛人　囂張氣焰如演個人騷

從中國飛人蘇炳添到美國跑手賴奧斯（Noah Lyles），兩屆奧運男子100米，體驗兩種緊張。要是牙買加「閃電」保特還未退役，一切也許會變得平靜。

01體育 記者袁志浩 法國巴黎直擊



上屆奧運男子100米跑是噩夢。

沒有保特的首屆百米男飛人賽，中國飛人蘇炳添以破亞洲紀錄、首名晉級決賽，記者人不在東京親身採訪，但此消息仍殺所有同事一個措手不及。試想像一下，假如蘇炳添真的成為百米男飛人，或取得獎牌，他都不止是首位亞洲人，更是首名中國人達到這項成就，在這近年在美國、牙買加跑手壟斷的項目，將是一則重磅新聞。

距離決賽僅剩兩小時，記者與同事們在公司爭分奪秒，連忙準備其相關稿件；也不斷提出與討論各種報道的角度，務求做到萬無一失。最終蘇炳添得第六，已夠大家「嚇餐飽」。

今屆現場感受的卻是另一種緊張。

美國賴奧斯首奪金 最接近的飛人之戰影相分勝負

起跑一刻，全場屏息以待。（01體育記者袁志浩攝）

沒有東京奧運在跑道上投影、介紹一眾跑手出場的燈光騷，賽前大熱門、美國跑手賴奧斯（Noah Lyles）亮相時激動猛跳、幾乎衝出賽道已是最浮誇，賽前懷疑有觀眾嘗試衝入跑道，令比賽延遲數分鐘，場內跑手跟觀眾一樣也不明所以，只得背景節拍強勁的音樂在跳動，讓人也繃緊起來。

美國跑手賴奧斯（Noah Lyles）亮相時已激動猛跳。（01體育記者袁志浩攝）

近年100米比賽是爆冷溫床，上屆有意大利跑手積及斯（Lamont Marcell Jacobs）彈出，今屆女子百米飛人加勒比島國聖盧西亞（Saint Lucia）的艾菲特創下歷史。

大銀幕竟顯示有7名跑手要「影相」分勝負。那數十秒，幾乎現場所有人都望向大銀幕，等待結果公布的一刻。（01體育記者袁志浩攝）

本以為今次比賽也是大熱倒灶，憑肉眼睇牙買加新星基尚湯臣（Kishane Thompson）率先衝線，但大銀幕竟顯示有7名跑手要「影相」分勝負。那數十秒，幾乎現場所有人都望向大銀幕，等待結果公布的一刻，只見賴奧斯雙手放在腦後，估計他自知「凶多吉少」，誰料劇情急轉彎，下一秒大會廣播喊出「Noah」，他以0.005秒之差獲勝。

記者憑肉眼睇，以為牙買加新星基尚湯臣（Kishane Thompson）率先衝線。（01體育記者袁志浩攝）

今屆田徑金牌得主都會到場邊敲響大銀鐘，然而當其他運動員都莊嚴神聖地僅敲響大鐘一下，賴奧斯卻像瘋了一樣狂敲。（Getty Images）

賴奧斯數秒前的憂愁隨即煙消雲散，在鏡頭前舉起自己名牌繞場一圈，身為記者，戥拿着器材還要追上飛人速度的攝影師辛苦。賴奧斯沒有停下來的念頭，今屆田徑金牌得主都會到場邊敲響大銀鐘，此鐘未來將安置在大火後重建的巴黎聖母院內，用奧運賦予該地標新生命。然而當其他運動員都莊嚴神聖地僅敲響大鐘一下，賴奧斯卻像瘋了一樣狂敲，令人有點想反白眼。

賴奧斯確認獲勝後，在鏡頭前舉起自己名牌繞場一圈。（Getty Images）

賴奧斯確定勝利後在鏡頭前舉起自己名牌繞場一圈，身為記者，戥拿着器材還要追上飛人速度的攝影師辛苦。（01體育記者袁志浩攝）

賴奧斯的自信像無底深潭，被問起步反應時間是決賽眾人中最慢，除了「相信自己」的標準答案，便說證明反應快不會贏得比賽。他又拒絕承認賽前感到緊張，強調只是好奇接下來會發生何事；回答中途又突然拿出金牌「晒命」。也許是知道Netflix紀錄片《Sprint》正在場拍攝第二季，賴奧斯每次回應都很有「效果」，把賽後記者會當作是個人表演舞台一樣。

美國賴奧斯奧運選拔賽奪金 兩次展示《遊戲王》卡牌引熱議

賴奧斯喜愛面對鏡頭，有如瘋子一樣。（Getty Images）

這位新科百飛男飛人曾紅用一句「World champion of what?」，諷刺NBA總決賽贏家明明只是全國冠軍，卻自稱世界冠軍，惹來負評；今天他自己真正踏上世界之巔作回應。

「餘下兩項比賽（200米及4X100米接力），我會確保......」他稍作停頓，道：「還是不說了，總知我會贏。」真讓人惦記那個低調沉實，卻仍是男子100米世界紀錄保持者的「真．飛人」保特。