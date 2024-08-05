烏克蘭跳高女神為國民奪金　戰火擊不碎的堅毅意志︱巴黎奧運田徑

烏克蘭仍身處戰火之中，一班運動員為備戰奧運要逃離家園訓練和比賽，各人遇上不同程度困難，未有阻礙他們展現更高、更快、更強的奧運格言，巴黎奧運女子跳高決賽，三甲之中便有兩位來自烏克蘭的女將。

世界紀錄保持者雅露莎娃馬胡捷（Yaroslava Mahuchikh）憑2米高度一跳過關奪金，再次以過人表現讓烏克蘭被世界看見。



世界紀錄保持者雅露莎娃馬胡捷憑2米高度一跳過關，奪得奧運女子跳高金牌。（Getty Images）

因戰火被迫離開家園：我們已沒有家鄉

「我為我的國家而戰，代表烏克蘭出賽，這是我的目標和使命」，馬胡捷奧運前受訪時這樣說道。3年前，她在東京摘下銅牌，運動員生涯正待飛躍之際，未幾便因俄羅斯入侵烏克蘭，被迫離開家園，須以歐洲不同地方作為訓練基地。

「我真是住在行李箱之中，一直在途上，我們已沒有家鄉。」她母親和姊妹有時會陪她到外地訓練，但她爸爸跟其他烏克蘭人一樣留在當地繼續生活。

雅露莎娃馬胡捷比賽時英姿。（路透社）

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烏克蘭跳高女神心繫家國

她昔日在青年組賽事已橫掃金牌，出戰東京奧時只得19歲，在13位選手中年紀最輕，她以2米成績摘銅，同年跳出2.06米當時刷新個人最佳成績（PB）。今年7月鑽石田徑聯賽巴黎站她再有突破，先是跳出2.07米刷新PB，繼而再試2.1米，她一跳得手以1厘米之差打破塵封37年的女子跳高世界紀錄。

馬胡捷目前女子跳高世界排名第一，到巴黎的目標直指金牌，同時未忘一班仍身在烏克蘭的家人和同胞，奧運前接受CNN訪問時直言，看到新聞報道說有多少烏克蘭人死亡，多少人家園被毀，「真的很難過，難以專心比賽」。

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「代表烏克蘭出賽，是我的目標和使命」

馬胡捷心繫家國，不能回國跟同胞共同進退，全因另有宏大目標，「我為我的國家而戰，代表烏克蘭出賽，這是我的目標和使命」，她覺得自己是個烏克蘭使者，有責任向世人說明國家現況，「很多家庭受火箭炮襲擊，不幸地很多孩子失去父母，或父母失去孩子。這是很悲傷的，很悲傷地有很多運動員和教練死於這場戰爭，我想幫助我的國家，這是主要目標」。

她信守承諾，在巴黎奧運女子跳高決賽，從1.91米起跳，1.95米、1.98米到2米四個高度全部一跳過關。去到2米高度，她已沒有對手，唯一有力威脅她的，是婚後改隨夫姓的澳洲選手奧利施拿格絲（Nicola Olyslagers），澳洲人到第三跳才成功越過2米，就算馬胡捷之後在2.02米和2.04米試跳失敗，由於她首跳已在2米過關，因此金牌仍由馬胡捷獲得，奧利施拿格絲連續兩屆奪銀。

俄羅斯跳高女王拉絲堅妮無緣到巴黎衛冕，烏克蘭和澳洲選手壟斷獎牌。（Getty Images）

6選手同越過1.95米 二人瓜分銅牌

銅牌由烏克蘭另一選手謝拉舒真高（Iryna Gerashchenko）、以及澳洲另一選手柏特臣（Eleanor Patterson）瓜分，她們同樣在1.95米首跳過關，但1.98米三跳失敗。

美國選手根寧咸（Vashti Cunningham）雖然也是首跳越過1.95米，但她在對上一跳1.91米時第二跳時才成功，因此跌落第五位。其實今次決賽中，除冠亞軍兩選手外，另有6位運動員也能越過1.95米，可是只有謝拉舒真高和柏特臣二人，能在頭兩個高度1.86米、1.91米均一次過關。

澳洲選手奧利施拿格絲連續兩屆獲跳高銀牌。（Getty Images）

俄羅斯跳高女王拉絲堅妮遭禁賽未能衛冕

巴黎奧運田徑場美女如雲，當中跳高項目絕對是平均顏值最高一項，賽場上幾乎全場都是高佻美女。巴黎奧運女子跳高入圍標準是1.97米，這個相當難的高度，單是烏克蘭已有3人入圍，26歲的尤莉雅利夫真高（Yuliya Levchenko）初賽1.83米起跳三跳失敗，未能晉身決賽，兩位同鄉馬胡捷、謝拉舒真高分獲金、銅牌。

俄羅斯運動員今屆奧運只能以獨立中立運動員（AIN）身份參賽，不過國際田徑聯會基於俄羅斯「系統性濫用禁藥」（systematic doping），禁止全部俄羅斯運動員參加巴黎奧運田徑賽事，因此俄羅斯跳高女王拉絲堅妮（Mariya Lasitskene）無緣到巴黎衛冕金牌，也形成今屆賽事由烏克蘭和澳手選手壟斷獎牌的局面。