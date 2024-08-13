巴黎奧運｜小國齊發威史冊留名　四國首贏金牌　田徑場變福地

不少小國在巴黎奧運進入歷史名冊，四個國家是史上首次奪金，其中三國在田徑場締造歷史，包括聖盧西亞及博茨瓦納的「飛人」。



聖盧西亞（今屆成績：1金1銀）

自1996年起參加奧運會的聖盧西亞，巴黎奧運終於取得突破，23歲的艾菲特（Julien Alfred）在女子100米決賽跑10.72秒，意外擊敗兩名美國跑手，贏得百米女飛人，亦是聖盧西亞史上首面金牌，更是價值連城的100米冠軍。

艾菲特隨後轉戰女子200米，在決賽跑出22.08秒，以0.25秒之差不敵美國的湯馬絲（Gabrielle Thomas）摘銀，首度征奧已經掃走一金一銀。這個加勒比海﹑盛產香蕉的島國的唯一奧運獎牌得主。

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艾菲特力壓兩名美國跑手成為百米女飛人。（Getty Images）

艾菲特在兩項短跑摘下一金一銀。（Getty Images）

博茨瓦納（今屆成績：1金1銀）

博茨瓦納位於非洲南部，擁有約240萬人口，大部分國土是沙漠，以出產鑽石聞名，被視為全球其中一個最重要的鑽石產地。

這個非洲國家今屆同樣出產飛人，迪保高（Letsile Tebogo）在男子200米決賽一鳴驚人，力克兩名美國跑手奪金，取得博茨瓦納史上第一面奧運金牌。迪保高隨後領軍再戰4X400米接力，博茨瓦納與美國隊力戰至最後一刻，惟以0.1秒之差落敗。

博茨瓦納總統馬西西（Mokgweetsi Masisi）在8月9日早上宣布，全國8月9日下午放假半天，慶祝迪保高贏得國家史上首面奧運金牌。

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迪保高成為200米男飛人。（Getty Images）

迪保高轉戰4X400米接力，與美國隊鬥至最後一刻最終摘銀。（Getty Images）

多米尼克（今屆成績：1金）

多米尼克今屆派出2男2女，30歲的拉福特（Thea LaFond）在女子三級跳創下歷史，成為今屆賽事唯一選手跳出過15米的成績，以15.02米的成績取得多米尼克史上首面金牌。

同樣來自加勒比海的島國多米尼克（Dominica），面積754平方公里﹑人口不足8萬，自從1978年獨立後，1996年才首度參加奧運會，每屆參賽人數不多，並一直與獎牌無緣。

拉福特奪金後，她希望當地政府更重視體育發展：「在多米尼克的土地問題，導致多年都沒有運動場，我希望這面金牌推動政府快點興建（運動場），我想下一代不必再去外國訓練。」拉福特在大學時代同樣在美國升學與受訓，為她的運動員生涯打好基礎。

拉福特在冠軍公園打卡慶祝。（路透社）

拉福特為多米尼克贏得史上首金。（Getty Images）

危地馬拉（今屆成績：1金1銅）

中美洲的危地馬拉在2012年倫敦奧運取得全國第一面奧運銀牌，12年後在巴黎奧運再寫下新章。

29歲的勞雅諾（Adriana Ruano Oliva）在射擊女子多向飛碟決賽，力克意大利及澳洲選手，贏得危地馬拉首面金牌。勞雅諾曾經是體操運動員，惜在倫敦奧運不幸受傷，職業生涯提早完結，但她未曾放棄過奧運夢。

勞雅諾曾經是體操運動員，上屆改以射擊運動員身份出戰奧運。（Getty Images）

與受傷同年的12月，勞雅諾轉戰射擊，經過9年的努力後，勞雅諾以射擊運動員身份踏上東京奧運，最終在巴黎奧運達成金牌夢，登上頒獎台最高一級。

男子組的射擊多向飛碟，41歲的卡頓拿斯（Jean Pierre BROL CARDENAS）同樣摘銅，危地馬拉今屆摘兩牌，齊集金﹑銀﹑銅。

勞雅諾為危地馬拉締歷史。（Getty Images）

在拳擊的擂台上，同樣有小國締造歷史，西非島國佛得角（Cape Verde）憑獨特髮型的迪彭拿（David de Pina），在男子拳擊51公斤級摘銅，自1996年阿特蘭大奧運後首次「開齋」。

難民隊的妮甘芭（Cindy Ngamba）在女子拳擊75公斤級，同樣登上頒獎台摘銅，成為史上首名難民隊選手摘獎牌。

髮型突出的迪彭拿為佛得角取得首面獎牌。（Getty Images）