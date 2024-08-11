巴黎奧運｜李家超祝賀港隊奪歷史佳績：運動員是香港市民心中英雄

2024年巴黎奧運會今（巴黎時間8月11日）閉幕，行政長官李家超祝賀港隊在今屆賽事，於四項運動項目中取共兩金、兩銅的歷史佳績。他表示，香港運動員展示出非凡力量，是香港首次於同屆奧運取得多於一面金牌，又指運動員發揮專業態度和體育精神，形容「每一位都是香港市民心中的英雄。」



張家朗奪得巴黎奧運男子花劍個人賽金牌。（01體育記者袁志浩攝）

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李家超：香港運動員展示出非凡力量

李家超今晚發文表示，香港運動員在2024年巴黎奧運會展示出非凡力量，令香港首次於同屆奧運取得多於一面金牌。他指每位香港運動員在奧運會舞台上盡展所長，全力以赴；無論結果如何，他們都充分展現出決心、毅力和意志，發揮專業態度和體育精神，「我和香港市民都深受鼓舞和感動。香港運動員的高水平表現，令全港市民引以為傲，他們每一位都是香港市民心中的英雄。」

李家超續指，香港運動員在今屆奧運會表現出色，除了其自身努力，亦有賴各教練和支援團隊的付出和悉心培育、香港體育學院、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會和各體育總會的支持，他肯定和感謝他們的貢獻，並感謝本地大學及科研團隊，以科研成果協助提升運動員表現。

行政長官李家超祝賀港隊在今屆賽事四項運動項目中共取兩金、兩銅的歷史佳績。（資料圖片/盧翊銘攝）

港府購殘奧運、奧轉播權 積極投放資源

政府表示，今次斥資購入2024年巴黎奧運會和殘奧會賽事轉播權，由三間在香港持有免費電視牌照的商業廣播機構及香港電台，按政府規定轉播巴黎奧運會及殘奧會賽事；康樂及文化事務署亦在18區設置「活力奧運觀賞站」，讓巿民免費收看精彩賽事，各大商場及建築物屏幕亦播放賽事，讓市民感受奧運盛事的氣氛，為國家隊和香港隊的運動員打氣。

政府過去十多年積極投放資源，發展精英體育，確保運動員有最好的設施進行訓練，包括設立精英運動員發展基金，為體院提供充足的財政資源，支援運動員各方面的需要和提升精英運動員的待遇；提供獎學金和學習支援，支持精英運動員在運動和學業方面的雙軌發展；以及改善運動員的退役安排，包括退役的現金獎勵和全面的就業支援等。

設擊訓練和比賽 加快研究興建國際級別比賽游泳館

此外，政府亦會繼續提供更多體育設施，包括將現有的一個體育館改建為專為劍擊訓練和比賽的設施，以及加快研究興建設有劍擊訓練及比賽設備的體育館和可舉辦國際級別比賽的游泳館。而作為香港歷來最大型體育基建項目的啟德體育園將於明年上半年啓用，更有力支援香港體育全面發展。

在2024至2025年度，政府透過精英運動員發展基金對體院的年度撥款9.416億元，相比五年前（2019至2020年度）增約40%。（體院2021/22年報）

24/25年度政府對體院撥款9.416億 較5年前增約4成

在2024至2025年度，政府透過精英運動員發展基金對體院的年度撥款9.416億元，相比五年前（2019至2020年度）增約40%。在2024至2025年度，政府在體育發展的總預算開支近79億元，較十年前增加超過一倍，並聚焦於五方面的推廣，即普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化。文化體育及旅遊局亦透過藝術及體育發展基金（體育部分）預留款項支持運動員備戰和參與國際體育賽事包括奧運會和殘奧會。

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李家超表示，在過去兩周，各項賽事凝聚市民，在家中、「活力奧運觀賞站」以至商場等場所，都全情投入、團結一致為運動員打氣。運動員在2024年巴黎奧運會的好表現，為香港體育發展注入新動力，令更多企業和市民支持香港運動員，同時帶動社會氣氛，鼓勵市民多做運動。他指政府會繼續在政策、設施和資源上支持香港體育發展。

他又指，短期內將會有多項重要體育賽事，包括本月底舉行的2024年巴黎殘奧會，及由粵港澳三地明年年底共同承辦的第十五屆全國運動會，和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會，他相信社會各界會繼續支持香港運動員在賽事中發亮發光，展現不會放棄的香港精神。

梁君彥：港將成就香港之最 為港爭光

立法會主席梁君彥在社交媒體上表示，香港運動員參與的比賽項目圓滿結束，共獲2金2銅，為香港體壇締造歷史。除了取得獎牌的運動員，他亦指其他港將面對世界各地頂尖強手，依然全力拼搏、毫無懼色，是雖敗猶榮，「當中不少更是首次參加奥運，但展現了優厚潛質，是後起之秀！」

他提到港將成就了香港之最，為港爭光，令人振奮，令他想起上月立法會與政府在理工大學舉行五人足球友誼賽，行政長官李家超和他在開球禮時，分別手持寫上「奮鬥」與「突破」的足球，為出征奧運的港隊打氣。

代表立法會全體議員致以由衷敬佩

梁續指，港將「奮鬥」求進、勇於「突破」，將特首和他的祝願化成現實，展現自強不息的香港精神，是真正的香港兒女及香港的驕傲。他代表立法會全體議員，向所有出征奧運的香港健兒、教練和訓練團隊致以由衷敬佩和熱烈祝賀。

他說：「香港雖是彈丸之地，但亦是追夢之都。」立法會定當繼續與政府和社會各界緊密協作，全力促進香港體育產業的發展，鼓勵更多香港運動員「奮鬥」、「突破」，薪火相傳，在未來的奥運場上繼續發光發亮，憑實力向世界「說好香港故事」。