巴黎奧運閉幕禮｜港隊盧蔚豐李思穎持旗進場　三鐵伍泰龍同出席

兩星期多的巴黎奧運來到結束的一天，閉幕禮回歸傳統，將法蘭西體育場上演，港隊由盧蔚豐及李思穎擔任持旗手進場。

01體育記者袁志浩 法國巴黎直擊



盧蔚豐與李思穎持區旗進場。（01體育記者袁志浩攝）

巴黎奧運閉幕禮，香港隊由跆拳道代表盧蔚豐及閉幕日完成場地單車全能賽的李思穎持旗進場，香港隊大部分運動員完成賽事後已返港，三項鐵人代表伍泰龍與其他工作人員亦有出席閉幕禮。

伍泰龍亦有份出席閉幕禮。（01體育記者袁志浩攝）

（港協暨奧委會圖片）

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巴黎奧運閉幕禮2024

巴黎時間：2024年8月11日晚上9：00

香港時間：2024年8月12日深夜3：00

地點：法蘭西體育場（Stade de France）

香港代表團持旗手：盧蔚豐﹑李思穎



港隊將由跆拳道代表盧蔚豐與單車手李思穎擔任閉幕禮持旗手，二人同樣是首屆征奧。盧蔚豐是香港隊首位出戰奧運跆拳道的選手，這名21歲的港隊代表在復活賽鬥中國的梁育帥，力戰下無緣銅牌戰，最終以第7名完成賽事，創下港隊歷史。

23歲的香港隊單車代表李思穎，早前出戰女子公路賽，成為港隊史上首位女單車手成功返回終點，完成158公里；李思穎在煞科日以第20名完成場地單車女子全能賽。