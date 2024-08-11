巴黎奧運直擊｜李思穎失望卻不失志　總教練：她的條件夢寐以求

從首位完成奧運公路賽的香港女車手，到場地全能賽排尾三，李思穎的心情從天堂跌落地獄。她飲泣着受訪，言語間充滿失望跟沮喪，但她真的有這麼差嗎？

總教練達海飛從她身上看到的，是所有教練夢寐以求的條件，今次李思穎在奧運摔了一跤，只是成長路上的必經階段。

01體育記者袁志浩 法國巴黎直擊



咬緊牙關、李思穎用盡最後一口氣衝過終點，但完成全能賽四項之後，她在22位選手中排尾三的第20名，僅高於配速賽時因被超圈被扣39分的墨西哥運動員、和在記分賽被超圈的埃及車手，與賽前定下的前十目標相比，落差刺中她內心最深處。

李思穎賽前曾以前10名為目標。（01體育記者袁志浩攝）

賽後李思穎邊飲泣，邊走到記者面前，沉默了近一分鐘，記者怕打擾她冷靜情緒，空氣中瀰漫着一種令人鬱悶的感覺。

「好失望......」她甫開口就是這三個字。

「好對不起教練（達海飛），他給我信心，但我每場都令他失望；還有陪我準備全能賽的隊友。」

奧運雲集世界最強車手，令李思穎感受到差距。（01體育記者袁志浩攝）

香港單車隊總教練達海飛一直鼓勵李思穎。（01體育記者袁志浩攝）

只要嘗試過，就算結果不似如期，也可以挺起胸膛離開，李思穎的沮喪，是因為她也搞不清自己在想什麼。

「我不知我在做什麼，明明知道比賽還有4圈，我仍不向前走，沒有找好位置去跟，一直在龍尾，白費體力。」

她向傳媒說過，要在第一場捕捉賽改善慢熱，結果排第19，「甚至比以往更差」；即使不斷說服自己調整心情追名次，卻又在最有信心的淘汰賽時第5次衝刺便「上岸」，「今年淘汰賽未試過這麼差，訓練內容、教練、Sarah（李慧詩）教我的都做不到 ，戰術也無法應用。」

李思穎顯得相當失望。（01體育記者袁志浩攝）

李思穎沒有答案，總教練達海飛卻心中有數。「她太在意朋友、家庭或面對傳媒。奧運是，你必須夠渴望為自己而戰，就算排第19，也想成為第18。」

傳媒封李思穎為「小女車神」，她今屆首度踏上五環舞台，更被指是李慧詩「接班人」，或多或少背負期望，但其實兩人主項根本有別（李思穎屬長距離選手；李慧詩擅長短距離衝刺）。可是24歲對運動員來說亦不再年輕，理應懂得成熟地面對各種壓力。

縱然李思穎的小情緒確是令總教練達海飛有點頭痛，但在他眼中，李思穎擁有所有教練夢寐以求的條件——友善的性格、運動神經、體力、體格。「比賽中某個時候，連英國、法國、日本這些單車強國的選手都在她之後；德國運動員也追不上的速度，她追到了。」

成長路上就是會遇到挫折，這是必經階段，有時跌得很痛，但時間會證明一切。

2028年的洛杉磯，我們會見到更強的李思穎。（01體育記者袁志浩攝）

「記着今日比賽的辛苦、強度跟不開心，繼續努力去挑戰。」她重複了四次「繼續努力」，「今次是個認清自己的好機會，大家做到，我都可以。」

期待李思穎以更強大的姿態回歸，不要忘記，她仍是首位完成奧運賽公路賽的香港女將，亦是繼「車神」黃金寶後首位在奧運兼顧場地與公路賽的香港車手。