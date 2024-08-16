英超｜坦赫格指曼聯未準備好開季　熱刺中場主將遭內部停賽

英超今晚深夜（17日凌晨）開鑼，首仗有曼聯在奧脫福主場迎戰富咸，曼聯主帥坦赫格（Erik ten Hag）在新球季首個賽前記招坦言，球隊並未準備好展開新球季。

稍後出戰的熱刺，主帥普斯迪高古（Ange Postecoglou）也遇上難題。



曼聯早前在社區盾互射十二碼不敵曼城，陣中已有不少傷兵，相隔一星期，雖然從拜仁慕尼黑新簽入的馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）及馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）周四已會合球隊，惟他們隨新隊友一同訓練的時間相當有限；同時間，兩名主力後衛盧基梳爾（Luke Shaw）和約羅（ Leny Yoro）一直養傷，前鋒凱倫也是腿筋受傷患困擾。

坦赫格認為曼聯未準備好展開新球季。（Getty Images）

坦赫格在對富咸的賽前記者會上，坦承：「球隊並未準備好，但聯賽要開始了。當然很多領隊都要面對這樣的問題，但無論如何我們都要比賽了，不能逃避，只能面對。」

坦帥最大的問題在左閘位置，除了梳爾受傷，馬拉西亞的膝傷也要再休息兩個月，或許要靠新加盟的馬沙拉奧，或是像社區盾般，由達洛治或利辛度馬天尼斯頂替。不過，坦帥也預告梳爾「很快會回歸」。

盧基梳爾（右）在歐國盃有為英格蘭上陣，坦帥相信他很快會為曼聯披甲。（Getty Images）

熱刺今季首戰將會在下周二凌晨作客李斯特城，偏偏在開季前，陣中的馬里中場比蘇馬（Yves Bissouma）上周六在社交媒體交分享自己從汽球吸入笑氣的影片，他最終道歉，熱刺方面也就此展開內部調查。普斯迪高古周四在賽前記招上宣布，向比蘇馬施以1場停賽處分。

比蘇馬早前在社交媒體分享自己吸笑氣的影片，首仗遭熱刺停賽。（Getty Images）

普帥指，除了停賽之外，比蘇馬也需接受其他教育式的處罰，「他是一個背負着責任的足球員，他周一不會比賽，我們決定將他停賽，他要重新建立與我和球隊之間的信任，大門會為他而開，我們會幫助他去明白他的每佪決定都影響着球隊。」除了比蘇馬停賽，熱刺幾乎可以全員在首戰上陣，新簽入的前鋒蘇蘭基預計也可以候命。