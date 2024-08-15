羽毛球｜韓媒揭安洗瑩遭前輩不公平對待　父母抱不平卻換來這回應

韓國羽毛球代表安洗瑩在巴黎奧運奪金後，未有沉醉於勝利當中，卻忙於與韓國羽協駁火，。這爭議繼續發酵，韓國電視台《SBS》透露，安洗瑩早年進入國家隊時，受到隊中前輩的不合理要求。



安洗瑩贏得奧運金牌後，隨即揭開韓國羽協的黑暗面。（Getty Images）

巴黎奧運｜韓國羽協10頁聲明回應安洗瑩 炮轟事件驚動總統尹錫悅

巴黎奧運羽毛球︱安洗瑩奪金後怒轟韓國羽協：難以繼續代表國家隊

22歲的韓國羽毛球代表安洗瑩，早前在巴黎奧運贏得女單金牌後，隨即投下震撼彈，大爆韓國羽協的黑暗一面，直斥協會傾向雙打球手，並不尊重單打球手的發展，同時在未經球員同意下任意作出決定。

安洗瑩以奧運金牌向韓國羽協控訴，「希望有人為這些問題負責任，而非逃避責任」，甚至坦言有意退出國家隊，隨即引起軒然大波，驚動韓國總統尹錫悅，並責承文化體育觀光部徹查事件。

韓國羽協方面以一份長達10頁的新聞稿回應，表示盡快與安洗瑩及其他國家隊成員會面，同時成立獨立調查委員會。縱然韓國羽協方面長文回應，希望息事寧人，但爭議依然持續發酵。

縱然韓國羽協方面發聲明回應，似乎安洗瑩的爭議不會輕易被平息。（Getty Images）

韓國電視台《SBS》指，安洗瑩父母今年2月與羽協方面會面，安父母在會上向羽協作出交涉，要求國家隊讓安洗瑩返回職業隊治療傷勢﹑安排專責的教練，以及改善國家隊選手村的生活環境。

此外，安洗瑩在國家隊內的不公平對待亦同時被揭露。韓國十分重視長幼觀念，「前後輩文化」相當明顯，2017年加入韓國隊的安洗瑩，當時只得15歲，是隊中年紀最輕的球員，她被迫幫師姐們修理球拍﹑打掃房間，甚至幫她們洗衫。安洗瑩曾向父母抱怨，指以上的雜務令她無法好好休息。

韓國羽協與安洗瑩父母會面後，向國家隊轉達以上的建議，國家隊卻表示：「無法立即解決這些問題，只可逐步改進」。