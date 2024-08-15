巴黎奧運｜追星界之天花板　志田千陽被偶像突襲嚇到不知所措

日本「追星族」若要與偶像近距離接觸，可以購買見面會的門券，同為追星族的日本羽毛球代表志田千陽，不用購買任何門票，而是靠奧運獎牌來追星。

志田千陽與一眾日本獎牌得主，獲邀出席日本電視台綜藝節目《THE LEGEND：巴黎奧運獎牌得主大集合》，該節目邀請到志田的偶像祝賀，志田立即出現「迷妹」的一面。



志田千陽／松山奈未經過今夏的巴黎奧運人氣急升。（路透社）

巴黎奧運．羽毛球｜日本人氣女雙摘銅 10年前初見面已認定對方

日本羽毛球女雙組合志田千陽與松山奈未，今屆在花都人氣急升，尤其是志田「打得又睇得」，贏得一眾網民歡心，更被稱為「最美組合」，志田的Instagram從戰畢四強戰後約48萬「粉絲」，至今已經接近翻了一倍，超過92萬。

當志田與松山領取銅牌後，兩人擺出「心心」，加上志田在頒獎台上貼心地為拍檔調整衣領，使「志松配」人氣持續上升。

志田千陽與松山奈未領獎後大派心心。（Getty Images）

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巴黎奧運落幕，日本隊凱旋而歸，當地的日本電視台（NTV）把握機會，綜藝節目《THE LEGEND：巴黎奧運獎牌得主大集合》邀請31名日本隊今屆的獎牌得主，除了「志松配」，還有羽毛球混雙的渡邊勇大／東野有紗﹑乒乓的張本美和﹑阿部一二三、吉沢恋等日本運動員出演。

「志松配」摘牌後到「冠軍公園」與支持者見面。（Getty Images）

志田千陽。（Getty Images）

偶像驚喜現場 志田不知所措

志田千陽是前乃木坂46成員山下美月的「狂粉」，早前出戰奧運時，她的羽毛球袋更掛上印有偶像樣貌的特別版八爪魚鎖匙扣，猶如由偶像陪伴下上場。節目組今次特意為志田千陽送上驚喜，山下美月拿着鮮花驚喜登場，突然看見偶像的志田差點「反凳」，驚嚇地說：「要死了」，再立即按住身邊的拍檔，松山都即時目瞪口呆。

當山下美月步近時，志田展示「迷妹」的一面，笑着向松山說偶像可愛，一邊不敢直視對方，手足無措，更露出驚訝的眼神。志田似乎大為驚嚇，一直倚着松山，主持人打趣地問：「志田你不是超級大歌迷嗎？」志田半推半就下才站出來，與偶像正面對話。

面對偶像，志田千陽不知所措。（影片截圖）

山下美月表示一直都知道志田是她的歌迷，今次巴黎奧運更十分關注對方在場上的表現，志田一臉難以置信。當說起八爪魚鎖匙扣時，山下美月笑指雖然十分高興，但希望對方用自己的美照。志田指自己購買了不少周邊商品，就只得八爪魚才抽中是山下美月。

「要幾多都可以送給你，真的可以送給你。」當志田聽到偶像如此說道，彷彿中彈一樣，差點站不穩，不知任何是好，場面有趣。山下美月隨後送上鮮花，再擁抱志田，再度暴擊志田的心臟，笑說：「不好，要死了。」

山下美月主動擁抱，志田千陽再度不知如何是好。（X截圖）

志田千陽把握與偶像對話的機會，問山下美月是用什麼香水，引得全場哄堂大笑，事關志田想跟隨偶像用同一款香水。山下美月再次「進攻」，表示下次向志田送上同款香水，志田再度招架不住，令對方笑逐顏開。