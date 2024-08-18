英超開鑼｜韋斯咸主場出師不利　1:2不敵阿士東維拉

英超第一周賽事，週六晚尾場有「鎚仔幫」韋斯咸主場迎戰阿士東維拉，在全場被動的情況下，主場出師不利，1:2不敵阿士東維拉。



開賽4分鐘，維拉比利時中場泰利文斯（Youri Tielemans）開出角球，從愛華頓新加盟的安拿拿（Amadou Onana）門前無人看管下輕鬆頂入。維拉領先1-0。

2024年8月17日，英超第一輪賽事，韋斯咸主場對阿士東維拉，維拉中場安拿拿（Amadou Onana）門前無人看管下頭槌破網。（Reuters）

戰至34分鐘，維拉後衛卡殊（Matty Cash）在禁區內絆倒蘇錫克（Tomas Soucek）被罰十二碼。韋斯咸的巴西中場柏基達（Lucas Paqueta）一蹴而就，為「槌仔幫」扳回一城。比分1:1進入下半場。

2024年8月17日，英超第一輪賽事，韋斯咸主場迎戰阿士東維拉，韋斯咸巴西中場柏基達（Lucas Paqueta）主射十二碼一蹴而就。（Reuters）

來到79分鐘，後備上陣的杜蘭（Jhon Durán）接應藍斯（Jacob Ramsey）的橫傳，第一時間撞射入網，維拉再度領先2-1。

2024年8月17日，英超第一輪賽事，韋斯咸主場迎戰阿士東維拉，維拉前鋒杜蘭（Jhon Durán，右）與隊友羅渣士（Morgan Rogers，左）慶祝為球隊射入第二球。（Reuters）

韋斯咸其後發動瘋狂攻勢，可惜最後都是無功而還，以1-2飲恨。