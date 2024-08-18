英超開鑼｜韋斯咸主場出師不利 1:2不敵阿士東維拉
撰文：王海
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英超第一周賽事，週六晚尾場有「鎚仔幫」韋斯咸主場迎戰阿士東維拉，在全場被動的情況下，主場出師不利，1:2不敵阿士東維拉。
開賽4分鐘，維拉比利時中場泰利文斯（Youri Tielemans）開出角球，從愛華頓新加盟的安拿拿（Amadou Onana）門前無人看管下輕鬆頂入。維拉領先1-0。
戰至34分鐘，維拉後衛卡殊（Matty Cash）在禁區內絆倒蘇錫克（Tomas Soucek）被罰十二碼。韋斯咸的巴西中場柏基達（Lucas Paqueta）一蹴而就，為「槌仔幫」扳回一城。比分1:1進入下半場。
來到79分鐘，後備上陣的杜蘭（Jhon Durán）接應藍斯（Jacob Ramsey）的橫傳，第一時間撞射入網，維拉再度領先2-1。
韋斯咸其後發動瘋狂攻勢，可惜最後都是無功而還，以1-2飲恨。
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