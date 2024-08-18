英超｜森林丹尼路開季10分鐘重創恐收咧　阿仙奴沙卡獻傳射助贏波

英超開季第一輪就出現不幸事件，森林丹尼路奧利華拉（Danilo）開賽後不足10分鐘與對手相撞後斷腳，今季恐缺陣餘下賽事。

上屆亞軍阿仙奴則憑布卡約沙卡一助攻一入球，主場兩球輕取狼隊。



森林丹尼路開賽不足10分鐘後與對手相撞重創，今季恐長期缺陣。（Getty Images）

森林在丹尼路傷出後，收拾心情積極進攻，在23分鐘憑基斯活特禁區中右腳抽入，領先1：0。不過臨完場前，早前與丹尼路相撞的安東尼施美安（Antoine Semenyo）替般尼茅夫追平，雙方1：1平手完場。

夏維斯上半場接應沙卡傳中頂入先開紀錄。（Getty Images）

上屆亞軍阿仙奴今季備受看好，首戰主場迎狼隊，上半場25分鐘憑布卡約沙卡傳中給夏維斯頂入，半場1球領先狼隊。下半場沙卡自己再入一球，阿仙奴最終兩球挫狼隊。

祖連頓（左一）臨完半場前入波，領紐卡素挫修咸頓。（Getty Images）

另外兩場賽事，紐卡素憑祖連頓臨完半場前入波，1：0挫修咸頓；白禮頓作客3：0擊敗下半場10人應戰的愛華頓，後者有老將艾舒利楊格於66分鐘領紅。