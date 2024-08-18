英超｜森林丹尼路開季10分鐘重創恐收咧 阿仙奴沙卡獻傳射助贏波
撰文：陳智深
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英超開季第一輪就出現不幸事件，森林丹尼路奧利華拉（Danilo）開賽後不足10分鐘與對手相撞後斷腳，今季恐缺陣餘下賽事。
上屆亞軍阿仙奴則憑布卡約沙卡一助攻一入球，主場兩球輕取狼隊。
森林在丹尼路傷出後，收拾心情積極進攻，在23分鐘憑基斯活特禁區中右腳抽入，領先1：0。不過臨完場前，早前與丹尼路相撞的安東尼施美安（Antoine Semenyo）替般尼茅夫追平，雙方1：1平手完場。
上屆亞軍阿仙奴今季備受看好，首戰主場迎狼隊，上半場25分鐘憑布卡約沙卡傳中給夏維斯頂入，半場1球領先狼隊。下半場沙卡自己再入一球，阿仙奴最終兩球挫狼隊。
另外兩場賽事，紐卡素憑祖連頓臨完半場前入波，1：0挫修咸頓；白禮頓作客3：0擊敗下半場10人應戰的愛華頓，後者有老將艾舒利楊格於66分鐘領紅。
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